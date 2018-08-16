İnce'den AKP'ye: Damat, çoluk-çocuk dolarla, euroyla gemi filoları kuran, emperyalizmin yükünü taşıyanlarsınız

T24 Haber Merkezi

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ABD ile gerilimin artmasının ardından AKP’li siyasetçilerce benimsenen emperyalizm karşıtı söyleme kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kimsenin CHP’ye ‘anti-emperyalizm’ öğretemeyeceğini söyleyen İnce, isim vermeksizin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer AKP’li yöneticilere yönelik olarak şu eleştirilerde bulundu:

"Siz, Amerikan malı olan Büyük Orta-Doğu Projesinin Eşbaşkanlığı görevini 16 yıldır yerine getiriyorsunuz. Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülüne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.

Siz, devleti, emperyalizmin kolluk kuvveti olan Fetö terör örgütüne teslim edenlersiniz. Siz, damat, çoluk-çocuk dolarla, euroyla gemi filoları kuran, bu filoları emperyalizmin yüklerini taşımak için seferber edenlersiniz.

Siz, 1950’den bu yana, ağa babalarınızdan başlayarak, her politikanızla emperyalizmin karakol bekçiliğini yapanlarsınız. Siz, emperyalizme karşı mücadele edenleri “vatan hainliği” ile yaftalayan, beslediğiniz tetikçileri onların üzerine sürenlersiniz.

Siz, emperyalistlerden aldığınız borçla, yaptığınız saraylarla, betonla, israfla, şatafatla ve kötü yönetimle ülkeyi iflasa sürükleyenlersiniz."

"Ar damarınız mı çatladı!"

AKP’ye, “Siz kim oluyorsunuz da bize anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Yoksa ar damarınız mı çatladı” diye tepki gösteren İnce, şöyle devam etti:

“Yüzünüz varsa, Anafartalar’a, Maraş’a, Antep’e, Samsun’a, Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, İnönü’ye, Sakarya’ya, Dumlupınar’a ve Anıtkabir’e gidin ve anlatın anti-emperyalizminizi.

"Özür dilemek erdemdir. Bu topraklarda, hayatlarını hiçe sayarak anti-emperyalist mücadele verenlerden özür dilemek ve bir daha emperyalizmin yanında yer almamak üzere tövbe etmek zorundasınız.

Aksi taktirde, ekonomik kriz korkusuyla takındığınız yapmacık tavra, aklı başında hiç kimseyi inandıramazsınız.”