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Yaşam
Deutsche Welle

İnce toz alarmı

Akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı belirlenen ince toz kirliliği, Almanya'da tedirgin edici boyutlara vardı.

16 Nisan 2014 15:19

Almanya Federal Çevre Kurumu (UBA), ince toz partiküllerinin yol açtığı kirlilikle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, ince toz ölçümü yapan bazı istasyonlarda Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yıllık sınır, daha Mart ayı itibariyle aşıldı.

AB'nin 2005'ten bu yana geçerli olan düzenlemesi, 1 metreküplük havadaki toz zerrecikler için tehlikeli miktar olarak 50 mikrogramı öngörüyor. Düzenleme, bu değerin bir kentte yılda en fazla 35 gün aşılmasına izin veriyor.

Sözkonusu sınır, Alman kentleri arasında Stuttgart'ta toplam 36 günle Mart ayı ortasında aşıldı. Berlin 33, Frankfurt (Oder) ise 32 günle sınırı aşmak üzere. Halle ve Leipzig, 30'ar günle listede başını çeken diğer kentler arasında.

UBA uzmanı Arno Graff, havadaki toz partiküllerinin artışında ocak – nisan ayları arasında yaşanan artışın olağan olduğunu söyledi. Artışta, sanayi ve ulaşım emisyonunun yanı sıra konut ve işyerlerinde ısınmadan kaynaklanan kirlilik etkili oluyor. Yüksek basıncın etkili olduğu ve rüzgârın görülmediği soğuk hava koşullarında atmosferin alt tabakalarında daha fazla zehirli ince toz yoğunluğu oluyor.

Uzmanlar ne öneriyor?

Çevre koruma uzmanları, akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı belirlenen toz zerresi kirliliğiyle mücadele amacıyla şehir merkezlerinin trafikten arındırılmasını talep ediyor. Mazotlu lokomotif, nehir gemileri ve eski inşaat araçlarına filtre zorunluluğu diğer önlemler arasında sıralanıyor. Önlemler çerçevesinde konutlarda soba ve şöminelere daha sıkı denetim getirilmesi isteniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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