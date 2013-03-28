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İnce: İsrail'e ne verildi biliyor musunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin altında İsrail'in tüm isteklerinin yerine getirilmesinin yattığını ileri sürdü

28 Mart 2013 19:42

Yalova'da gündeme yönelik açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Medyada sürekli hükümetin aldıkları yer alıyor, verdikleri yer almıyor. PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi alındı. Bunun karşılığında PKK'ya ne verildi bilmiyoruz. İsrail Türkiye'den özür diledi. Biz Türkiye'den, Türk hükümetinden İsrail'in özür dilemesini doğru ve haklı buluruz ama Türkiye ne verdi biliyor musunuz?" diye sordu

İnce gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmenin devamında şunalı söyledi: "İsrail'e OECD üyeliği ile ilgili veto hakkından vazgeçti Türkiye. NATO tatbikatlarına katılmasına yönelik veto hakkından da vazgeçti. Kürecik verildi. Gazze ablukasının kaldırılmasında diretiyordu Türkiye, bundan da vazgeçti. Mavi Marmara saldırısının kasten yapıldığını savunuyorduk. Bundan da vazgeçip kaza olduğunu kabul ettik. Türkiye bu saldırının kaza olduğunu kabul etseydi, Gazze ablukasının kaldırılması dayatmasından vazgeçseydi İsrail 2011'de de zaten özür dilerdi. İsrail almak istediklerinin tamamını aldı. Asıl özrü dileyen de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Başbakan Danimarka'ya gittiğinde, 'Siyonizmle ilgili yanlış anlaşıldım' diyerek önceden özür diledi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Muharrem İnce, CHP'liler arasında yapılan ankette birinci sırada yer almasını değerlendirdi. Ankette kendisi için oy kullananlara teşekkür eden İnce, "Öncelikle ankete katılanlara beni birinci sıraya çıkardıkları için teşekkür ederim ama bunun kararını örgütümüz, parti meclisimiz ve genel başkanımız verecektir. Zaman neler gösterir, hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

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