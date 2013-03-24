İsrail'in özrünün ardında 'Suriye'de derinleşen kriz' çıktı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'den özür dilenmesinin birinci gerekçesini "Suriye'deki krizin giderek şiddetlenmesi" olarak gösterdi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyanu, Mavi Marmara saldırısına ilişkin Türkiye'den özür dilemesine yönelik bir açıklama yaptı.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’den neden özür dilendiğini anlatan Netanyahu, 'Birinci gerekçenin Suriye'deki krizin giderek şiddetlenmesi' olduğunu ifade etti.

En büyük korkusunun Suriye'deki kimyasal silahların terörist grupların eline geçmesi olduğunu kaydeden Netanyahu, Türkiye ve İsrail arasındaki iletişimin bölgedeki diğer sorunlar açısından da önemli olduğunu vurguladı.



ABD vurgusu



Özür sürecinde ABD'nin oynadığı role de değinen Netanyahu, son 3 yılda Türkiye ile İsrail arasındaki krizi çözmek için birçok girişimde bulunduklarının da altını çizdi.



'Aklı başında karar'



İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon da ''Türkiye'den özür dilemenin aklı başında bir karar olduğunu'' belirtti.

İsrail Kanal 2 Televizyonu'na konuşan Yalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'den özür dilemesine ilişkin, ''Bugün Netanyahu'nun arkasında duruyor ve Türkiye ile olan krizin çözümünde ona destek oluyorum'' diye konuştu.

Yalon, Türkiye'den böyle bir zamanda özür dilenmesinin bölgesel değişimlerle ilgili olduğunu da kaydetti.

İsrail, 31 Mayıs'ta 2010 tarihinde 9 kişinin öldürüldüğü Mavi Marmara baskını ile ilgili Türkiye'den özür dilemiş ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.



'İsrail'deki radikaller ikna edildi'



İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini "başarı"' olarak değerlendirdi.

ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın, Kudüs, Batı Şeria ve Ürdün'e yaptığı ziyaret, İsrail basınında 'başarılı ve başarısız' yönleriyle değerlendirildi.

Obama'nın ziyaretini tarihi olarak nitelendiren Maarif Gazetesi, ziyaret esnasında koalisyon hükümetinden çok Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ön plana çıktığını, bu nedenle ilerleyen günlerde hükümetin stratejik konulardaki performansında düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

İsrail Bugün Gazetesi'ne göre ise ziyarette elde edilen en büyük başarı, Obama'nın "görev sürecince Arap-İsrail çatışmasının çözümünün Yahudi devletinin tanınması temelinde aranacağını" açıkça ifade etmesi oldu.

Haaretz Gazetesi de İsrail'e maddi ve askeri yardımlarını devam ettirme sözü verilmesinin 'başarı' olduğunu yazdı. Gazete, Amerika'nın İran dosyasında uluslararası mutabakata varılarak hareket edilmesi konusunda ısrar etmesini ise 'başarısızlık' olarak niteledi.

Gazeteye göre ikinci başarısızlık, İsrail ile Amerika'nın Suriye ve Hizbullah konusunda, koordinasyon sağlandıktan sonra harekete geçilmesiyle ilgili fikir birliği yapması oldu.



'Başarı...'



İsrail'in Türkiye'den özür dilemesini 'başarı' olarak değerlendiren gazetelerden Yedioth Ahronoth gazetesi, bölge güvenliğinin tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu belirtirken, Türkiye'den özür dilemeyi reddeden İsrail'deki radikallerin Obama'nın ziyaretiyle ikna edildiğini ifade etti.

İsrail Kanal 10 Televizyonu, İsrail hükümetinin İran, Filistin hükümetiyle barış süreci, Türkiye ile ilişkiler, Hizbullah ve Gazze konularında sıkıntı yaşayacağına işaret etti.

İsrail'de yayınlanan gazetelerde 'başarısızlık' olarak yer alan en önemli nokta ise iki ülke arasında ortak stratejik konuların idaresinde fiili bir sistemin olmaması ve Obama'nın, İsrail, Ürdün ve Filistin'e sadece maddi yardımda bulunması oldu.