İnce: İki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkan istifa etsin

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iki seçimde partisini birinci yapamayan genel başkanın istifa etmesi gerektiğini belirterek, \'\'Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle\'\' dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Aksaray\'da Yeşiltepe Belediyesi tarafından yaptırılan düğün salonu ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı. İnce, burada yaptığı konuşmada siyasi partilerin genel başkanlarının koltuklarını bırakmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

\'\'Partinin genel başkanının nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Ancak teneşirle gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Sadece bizim partiye mahsus bir şey değil bu. Bütün partiler için böyle. Birisi genel başkan oldu mu, ömür boyu orada. İşte Bahçeli\'yi görüyorsunuz, 25 senedir orada. Benim önerim şu: CHP bunun öncülüğünü yapsın, diğer partilerde de böyle olsun; iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan, istifa etsin. Bu kadar.\'\'

\'AKP, MHP, YSK İTTİFAKI\'

AK Parti ve MHP\'nin ittifak yapmasına da değinen İncen, \'\'Bugünlerde bir ittifak almış başını gidiyor. Bu ittifak ne? AKP, MHP, YSK ittifakı; üçü bir araya gelmiş, 26 maddelik bir kanun. Bakın neler düşünülüyor anlatayım: Bir parti yüzde 9.5 oy aldığında baraja takılıyor mu, takılmıyor? Yüzde 10\'un altında oy alırsa baraja takılıyor. Şimdi aldıkları kanunda yüzde 3 oy alsa baraja takılmıyor\'\' diye konuştu.

\'OY İÇİN MİLLETİ KANDIRIYORLAR\'

Çocuklara cinsel istismarda bulunanların \'hadım edilmesi\' ile konusunu da değerlendiren İnce, şunları kaydetti:

\'\'Son günlerde \'idam edelim mi, hadım edelim mi\' tartışmaları yaşanıyor. Çocuklarımıza bir sapık dadanmış, \'idam edelim mi, hadım edelim mi\' tartışmalarıyla geçiştiriliyor. Toplumun kabul etmediği bir kötü olayda caydırıcı bir ceza verilmesi gerekiyor ve suçun tekrarını önlemek lazım. Suçun tekrarını önlemek için caydırıcı ceza gereklidir. Psikologların, bilim adamlarının tartışması gerekirken, oy devşirmek için, oy almak için milleti kandırıyorlar. Seçim yaklaştığında idam tartışması gündeme geliyor, seçim bitince idam unutuluyor. Atatürk\'e hakaret eden, \'Keşke Yunan galip gelse\' diyen adamı hastanede ziyaret ediyor, değer veriyorsun. Çocuklarımıza dadanan sapık ruhlara değer veriyorsunuz. Atatürk\'ün annesine küfür edenleri, ülkenin Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Yetmedi Meclis Başkanı ziyaret ediyor.\'\'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştiren İnce, \'\'Milletin malını sattılar, bunlar nankör, miras yediler. Baba varlıklı bir baba, bir ömür boyu çalışır, uğraşır mal mülk edinir, sonra da hayırsız bir evlat gelir, o babanın mallarını satar, sonra da mallar bitince \'Bir çivimi çaktınız mı?\' diye sorar. Sanki o sattıklarını kendileri yaptılar. O mirasyedileri, devletin başından kovalayacağız, hep birlikte kovalayacağız. Onlar ittifak yapsın MHP\'yle, YSK ile yapsınlar, biz milletle ittifak yapacağız\" dedi.



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