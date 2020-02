İnce: Erdoğan beni seçkinci, elitist, halktan uzak gösteriyor (4)

İNCE’NİN İLK GECE MİTİNGİ BURDUR’DA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk gece mitingini saat 21.20 sıralarında Burdur’da yaptı. Isparta mitinginin ardından Burdur’a geçen ve Burdur Belediyesi’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki halka açık iftar programına katılan İnce, daha sonra Burdur Şeker Fabrikası önündeki miting alanına geçti.

\'KIRAATHANE AÇACAKMIŞ, PROJEYE BAK\'

Alanı dolduran çok sayıda Burdurluya seslenen İnce, \"Herhalde bugün çok sevinçlisinizdir. Erdoğan bugün gençlere bir proje açıklamış, kıraathane açacakmış. Bu 34 günde bence kimyası bozuldu, yakında ince hastalığa tutulursa şaşırmam. Burdur’da Mehmet Akif Ersoy’un, Fakir Baykurt’un memleketinde, şehrin içindeki şeker fabrikasını 487 milyona satacaksın, sonra gideceksin diyeceksin ki kıraathane açacakmış, millet kıraathanesi. Ama orada iskambil oynanmayacakmış diyor. Ne var sana mı soracağız iskambil oynarken. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz ona da mı karışacaksın. Meydan meydan geziyorum aş, iş, tenceredeki et, mutfağa giren et, kadın bilir tencerede aş mı kaynar, taş mı kaynar. Gelecek diyorum, uzay, iletişim, nano teknoloji, endüstri 4.0, kuantum, uzay madenciliği diyorum, o gelmiş 16 yılın sonunda kıraathane açacağım diyor. Kıraathane açacakmış, projeye bak. Fabrika aç bacaları tüten\" dedi.

\'ÇİFTÇİYE MAZOTU 3 LİRADAN VERECEĞİM\'

Burdur et ve sütün başkentiyken hayvancılığın canına okuduklarını dile getiren İnce, \"Yem fiyatları süt fiyatlarını geçti. Çiftçi mazotunu dolduramıyor. Sözümüz söz 24 Haziran’dan sonra Allah’ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim. Şimdi meydanlara geliyor, anlatıyor ama hiç proje yok, fabrika, gelecek, vizyon yok. Ya bana sataşıyor ya da kıraathane falan diyor. Başka dediği de bir şey yok. Meydanlara gelip iftira atıyor\" dedi.

\'PROMPTERINI, CAMINI DA AL GEL\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çırak eleştirilerini de gündeme getiren İnce, \"Meydan meydan geziyor arkamdan konuşuyor. Mert adam yüz yüze konuşur. Meydanlara geliyor çırak diyor bana. Bak bilmediği şeyleri anlatayım. Erbakan hoca diyordu ya, bu sınıftan kaçanlardan. Bence çıraklık da yapmamış, yapsa şunu bilir. Ustalar çıraklar arasında şöyle bir laf vardır, ‘Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür’ derler. Çırak bile değil daha. Bana çırak diyor. Peki Bay Erdoğan, o ‘bay’ derken ‘elitist, seçkinci’ demek istiyor. Bana diyor ya ‘Bay İnce’, tam tersine seçkinci, elitist sensin, halk çocuğu benim, bu milletin yerlisi, millisi benim. Bay Erdoğan sana Burdur’dan sesleniyorum, zerre kadar cesaretin, zerre kadar bilgin varsa, diploman varsa diye sorma olan var olmayan var, kıskanır. Onu sorma, olanı var olmayanı var. O zaman madem ekonomiyi benden iyi biliyorsun neden bir televizyonda benim karşıma çıkmıyorsun. Sizce çıkar mı, çıksın mı, bak Erdoğan Burdurlular seni benim karşımda televizyonda tartışmada görmek istiyor. Hadi gel, prompter’ını, camını da al gel, yanına danışmanlarını al gel, gel hepiniz gelin\" dedi.

Muharrem İnce ilk gece mitinginin ardından, alandaki Burdurlulardan cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyerek, özçekim yaptı.

Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)

