İnce'den "Saray'ın Millet İttifakı'ndan bazı isimlere parti kurdurma girişimi var" diyen Kılıçdaroğlu'na: Kanıtlarınızı ortaya koyun

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın "Millet İttifakı'nın dağıtılması için eskiden ittifakta yer alan kişilere para verildiği, parti kurma çalışmalarına destek verildiği" sözlerinin ardından, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket hareketi başlatan, Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurabilir miyiz, şimdi bu çabaları var. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde yer alan belli kişileri finanse ederek, ayrıca ayrı parti kurdurabilir miyiz gibi bir çaba içindeler" sözlerinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce, Kılıçdaroğlu'na Karar TV'deki açıklamasını hatırlatarak "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi “Sadece O değil” diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.