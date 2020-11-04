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Politika

İnce'den "Saray'ın Millet İttifakı'ndan bazı isimlere parti kurdurma girişimi var" diyen Kılıçdaroğlu'na: Kanıtlarınızı ortaya koyun

04 Kasım 2020 23:08

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın "Millet İttifakı'nın dağıtılması için eskiden ittifakta yer alan kişilere para verildiği, parti kurma çalışmalarına destek verildiği" sözlerinin ardından, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memleket hareketi başlatan, Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurabilir miyiz, şimdi bu çabaları var. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde yer alan belli kişileri finanse ederek, ayrıca ayrı parti kurdurabilir miyiz gibi bir çaba içindeler" sözlerinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce, Kılıçdaroğlu'na Karar TV'deki açıklamasını hatırlatarak "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi “Sadece O değil” diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.
 
Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.
 
Çay ve kek vaadiyle memleketi bu hale getiren saray düzenine de, yeni deste önerisini Türk Tabipleri Birliği ziyaretinde açıklayan muhalefet düzenine de itirazımız var.
 
İktidara itiraz edersen dış mihrakların, muhalefete itiraz edersen sarayın adamısın. Korkutarak kendi koltuklarını korumaya çalışanların başvurduğu bu yöntem birbirlerine ne kadar benzediklerini ortaya koyuyor. Bu iktidar düzenine de, bu muhalefet düzenine de itiraz ediyoruz."
 
Tıklayın - Kılıçdaroğlu: İttifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurabilir miyiz, şimdi bu çabaları var.
 

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