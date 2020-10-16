İnce'den askıda ekmek kampanyası başlatan Bahçeli'ye: Bir karar versin; Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı?

"Desteklediği hükümet Türkiye'nin uçtuğunu söylüyor"

Sözcü'den Batuhan Kerim'in haberine göre Bahçeli'nin açıklamasını doğru bulduğunu ifade eden İnce, “Bu ülkede ekmeğe muhtaç çok insan var. Yaptığı iş doğrudur. Pekçok belediyemiz de bunu yapıyor. Ekmeksiz kalmasın insanlarımız. Fazla alabilenler alsın, yardımcı olalım hep birlikte. Doğru buluyorum ama sayın Bahçeli'ye de bir hatırlatma yapmak istiyorum; desteklediği hükümet Türkiye'nin uçtuğunu söylüyor. Sayın Bahçeli ise ekmeğe muhtaç insanlar olduğunu söylüyor. Bir karar versin. Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı? Bunun kararını verirse çok daha iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

"20 milyon çalışıp 90 milyona bakamaz"

İnce, ziyaretlerinin 40'ıncı gününde ülkenin genel değerlendirmesini yaptı. “Birinci sorun yoksulluk ve işsizlik. Türkiye'de 20 milyon çalışıyor. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon değil 90 milyondur. Türkiye'de yedi milyon da mülteci var. 20 milyon çalışıp 90 milyona bakamaz. Türkiye'de çalışanlar ve çalışamayalar olarak bakıldığında çalışamayanlar çalışanlardan daha fazla. İkinci gördüğümüz sorun ise eğitimdir. Hastalık bitmedi, okulları açıyoruz dediler, eğitim fakültelerinden mezun olan çocuklarımız işsiz, okullarda öğretmen yok, öğretmenlere iş yok. Öğretmenle okulu buluşturamadık. Türkiye'de altı milyon gencimiz şu an ne işte, ne okulda, ne kursta… Kayıp bir neslimiz var” dedi.

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