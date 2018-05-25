İnce, CNN Türk ekranında: Ziraat Bankası, medya alım satımına kredi vermeyecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk’te katıldığı Seçime Doğru Özel programında, Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışında Ziraat Bankası kredisi kullanılmasını eleştirdi. İnce, grup bünyesindeki CNN Türk ekranlarında "Ziraat Bankası tarıma, hayvancılığa, tarıma dayalı sanayiye kredi verecek. Medya alım satımına kredi vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışında Ziraat Bankası’ndan 675 milyon dolar kredi kullanılmıştı. Toplam 675 milyon dolarlık kredinin 200 milyon doları Doğan Medya Grubu’ndan satın alınan şirketler için, kalanı da Demirören Holding bünyesindeki TOTAL gibi diğer şirketler için kayda geçirilmişti. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeyle sağlanmıştı.

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Satışta kullanılan Ziraat kredisinin

TL karşılığı 438 milyon 750 bin lira arttı

Öte yandan, Demirören Grubu Ziraat Bankası’na kredi için 2 yıl ödeme yapmayacak ancak kredinin kullanıldığı 5 Nisan’da, dolar/TL 4.04 düzeyindeydi. Aradan geçen yaklaşık 2 ayda ise Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetti. Demirören Grubu’nun kullandığı kredinin TL karşılığı da bu süreçte 438 milyon 750 bin lira civarında arttı.