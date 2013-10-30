İnce: AKP'nin mağdur görüntüsü çizmesine izin vermeyeceğiz

CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce milletvekillerinin türbanla Meclis'e girebilmesini değerlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Hiçbir dertleri yok. Dertleri sadece seçim öncesinde bir türban mağduriyeti yaratmak. Bunu diline dolayacak. Seçim meydanlarına çıkacak benim başörtülü bacım diye başlayacak sanki başörtülü bacılar sadece onun bacısı. Bizim bacımız değil. Tayyip Erdoğan’ın elinden bu silahı alacağız. Mağrur olmasına rağmen, onun mağdur görüntüsü çizmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'Tayyip Erdoğan'ın elinden bu silahı alacağız'

İnce, "Hiçbir dertleri yok. Dertleri sadece seçim öncesinde bir türban mağduriyeti yaratmak. Bunu diline dolayacak. Seçim meydanlarına çıkacak benim başörtülü bacım diye başlayacak sanki başörtülü bacılar sadece onun bacısı. Bizim bacımız değil. Tayyip Erdoğan’ın elinden bu silahı alacağız. Mağrur olmasına rağmen, onun mağdur görüntüsü çizmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'Yeminden başka konuşması yok türban bayraktarlığı yapıyor'

Meclis’e başörtüsü ile geleceklerine dair açıklamalarda bulunan milletvekillerini de sert bir dille eleştiren İnce, "İşin garip yanı, hayatında hiç başını örtmeyen arkadaşlar, bugün Tayyip Erdoğan’ın gözüne girmek için çok ilginç açıklamalar yapıyorlar. Müslümanları da ikiye böldü bunlar. Hayatında bir gün bile, iki buçuk yıllık milletvekilliğinde kürsüye çıkıp yeminden başka hiçbir iş yapmayan bir kadın milletvekili bugün şimdi bu açıklamayı yapıyor. Demek ki senin görevin buymuş. Özel görevli gelmişsin sen buraya. Bir kez kürsüye çıkıp da bu milletin sorunlarını anlatmamışsın. Merdiven altlarına çalışan o sigortasız genç kızları anlatmamışsın. Kadınların hiçbir sorunun gelip o mecliste konuşmamışsın. Yeminden başka hiçbir konuşması olmayan kişi, bugün türban bayraktarlığı yapıyor. Seçim öncesinde AKP’nin elindeki bu yalancı mağdur flamasını onların elinden alacağız" diye konuştu.