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Yaşam

İnatçı sürücülerin sonu

Olayda bir kişi yaralandı

22 Mayıs 2017 19:43

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldılar. Sürücülerden birisi hafif yaralandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre olay, saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Naci Taner ve Sezer Kaya isimli iki sürücü aynı gişelerden geçmek için inatlaştı. Aynı anda ilerlemeye çalışan sürücüler gişelere sıkışıp kaldı. Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden Uğur Naci Taner hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Olayın ardından gişelere sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Taner'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra Taner, tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Kazaya karışan sürücülerden Sezer Kaya, “Ben gişelerden geçerken soldaki araba benim önüme atladı. Önüme atlayınca otomatikman bariyerlere girdik. İkimizde sıkıştık camlar falan patladı çok kötü bir durumdayız şuanda” dedi.

Araçlar olay yerine sevk edilen dev vinçle üç saatlik çalışma sonucu çekildi.

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