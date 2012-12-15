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Sağlık

İnatçı öksürüğe bitter çikolata

İngiltere'de yapılan araştırmada, 288 kişide, siyah çikolatanın içinde yüksek, çayda az oranda bulunan teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkisi test edildi

15 Aralık 2012 12:39

İnatçı öksürüğe karşı siyah çikolatanın etkili olabileceği bildirildi.

İngiltere'de yapılan araştırmada, 288 kişide, siyah çikolatanın içinde yüksek, çayda az oranda bulunan teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkisi test edildi. Araştırmaya imza atanlardan Profesör Alyn Morice, klinik deneyde teobrominin öksürüğe yol açan refleksi azalttığının görüldüğünü belirtti.

Kronik öksürüğün yaklaşık 10 kişiden birini etkilediğini belirten Morice, bazı kişilerin saatte 100 kezden fazla öksürerek kriz yaşadıklarını, bu durumun sinema ya da tiyatroya gitmek gibi sosyal hayatın önünde engel teşkil ettiğini ifade etti.

Reçetesiz satılan öksürük ilaçlarının çok etkili olmadığını belirten Morice, şurupların çoğunun etkisinin, içerdiği kimyasal bileşimden çok, ''boğazı sarma eyleminden'' kaynaklandığına dikkati çekti.

Devam eden deneylerin umut verici olduğu, 2013 sonuna kadar klinik deneylerin söz konusu molekülün etkisini kanıtlaması halinde, teobromin içeren ilaçların satışa sunulabileceği bildirildi.

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