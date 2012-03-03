İnatçı hıçkırık hastalık habercisi olabilir

T24 - 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi ciddi hastalıklar yatıyor olabilir.



Acıbadem Kozyatağı Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Eser Vardareli, 48 saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi ciddi hastalıkların yer alabildiğini ifade ederek, bu nedenle inatçı hıçkırıkların nedeninin araştırılması gerektiğini bildirdi.

Karın boşluğu arasında bulunan ve diyafram adı verilen kasın bir yarısının istem dışı kasılmasıyla hıçkırık ortaya çıktığını dile getiren Vardareli, bu kasılma sırasında ses tellerinin ani ve sert kapanmasıyla gırtlakta özel bir sesin oluşmasına yol açtığını anlattı.



Sebebi olabilecek 5 hastalık grubu var



Bazen kesik kesik, bazen peş peşe duyulabilen hıçkırık krizlerinin, uzun sürüp geçmemesinin stres yaratabildiğini ve hıçkırığı geçirmek için yapılanların işe yaramayabildiğini vurgulayan gastroenteroloji uzmanı, bu hıçkırıkların altından başlıca 5 hastalık grubunun çıkabildiğini söyledi. ''Sindirim sistemi, metabolik hastalıklar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve merkezi sinir sistemi hastalıkları, geçmeyen hıçkırıkların altında yatan nedenler arasında yer alabiliyor'' dedi.

Vardareli, geçmeyen hıçkırıkların hangi hastalıklarla ilgili olabileceğini de, şöyle sıraladı:

''Gastrointestinal sistem hastalıkları; reflü, gastrit, ülser, apandisit, bağırsak tıkanıklığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, safra kesesi iltihabı, karaciğer apseleri. Metabolik hastalıklar; şeker hastalığı, gut, serum tuz ve potasyum düzeyinde değişiklikler. Akciğer hastalıkları; akciğer enfeksiyonları, akciğer tümörü, astım, sarkoidoz hastalığı. Kalp hastalıkları; kalp krizi, kalp zarında enfeksiyon oluşması. Merkezi sinir sistemi hastalıkları; beyin damarlarında tıkanma, beyin travması, beyin tümörleri, enfeksiyonları.''

Tüm bu hastalıkların dışında kullanılan bazı ilaçların ve psikolojik nedenlerin de hıçkırığa neden olabileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Eser Vardareli, çok fazla miktarda ve hızlı yemek yemek, asitli ve baharatlı yiyecekler, yiyeceklerin çok soğuk veya çok sıcak yenmesi ve alkol tüketimiyle de kısa süreli hıçkırık gelişebileceğini belirtti.



Hıçkırığa karşı 6 yöntem



Hıçkırıkların genellikle kısa süreli olduğunu ve bazen kendiliğinden geçtiğini ifade eden Vardareli, ancak bazı yöntemlerin de hıçkırığın geçmesini sağlayabildiğini kaydederek, hıçkırığı geçirmeye yarayan başlıca 6 yöntemi de şöyle sıraladı:

''Derin nefes alıp vermek. Nefesi tutmak. Bir kağıt torba içine nefes alıp vermek. Boğazda uyarıya neden olabilecek bir küçük kaşık toz şeker yutmak. Limon suyu veya sirke yutmak. Buzlu su içmek.''