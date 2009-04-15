İnanmayacaksınız ama o tam 68 yaşında

Vücut geliştirme sporu ile 55 yıl önce tanışan emekli öğretmen Mustafa Kemal Yükselen, 68 yaşında olmasına karşın hala başarıdan başarıya koşuyor.



Ankara Kütükçü İlköğretim Okulu'ndan müdür baş yardımcısı olarak emekli olan Mustafa Kemal Yükselen, Ankara Vücut Geliştirme İl Şampiyonası'nda masterlar kategorisinde birinciliği elde ederek, Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda podyuma çıkmaya hak kazandı.



Çalıştığı salonda spor yapan herkesin 'dede' diye hitap ettiği Yükselen, her gün yaklaşık 45 dakika yürüyerek salona ulaşıyor. Salonda torunu yaşındaki sporcularla çalışan Yükselen, gençlere olduğu kadar yaşlılara da örnek olduğunu belirterek, "Spor için örnek oluyorsam, ne mutlu bana" diyor.



‘Belki de Ankara’nın en eski sporcusuyum’



Ortaokulda sınıfı geçemediği yıl dershaneye giden ve burada vücut geliştirme yapan Mahir adlı arkadaşına özenen Yükselen, "Kasıla kasıla geziyordu. Mahire özendim ve bu spora başladım" dedi.



Vücut çalışmaya başladığı ilk yıllarda çalışacak alet bulmanın kendisi için neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Yükselen, önceleri betondan yaptığı halteri kullanmış. Çocukluğunda Ankara'nın Mamak ilçesinde oturduklarını ifade eden Mustafa Kemal Yükselen, gençlik yıllarında, demir yolunda bulduğu rayı ağırlık olarak kullanabilmek için kesmeye günlerce uğraşmış.



Vücut geliştirmeye 55 yıl önce başlayan 1941 doğumlu Mustafa Kemal Yükselen, "Hangi hareketin hangi kası çalıştırdığını deneyerek öğrendim. O dönem Amerikan dergileri buluyorduk, orada bu sporla ilgili bölümleri kendim tercüme ederek, uyguluyordum. Ben belki de Ankara'da vücut geliştirme yapan en eski sporcuyum" diye konuştu.



‘Hormonsuzum’



Yükselen, sabahları çok sağlam kahvaltı yaptığını ve kesinlikle protein, doping ya da ilaç kullanmadığını özellikle vurgulayarak, "Ben hormonsuzum. Zaten kullansaydım bu yaşta böyle olamazdım. Gençliğimden beri akşam 10-11 gibi uyur, sabah da 7-8 gibi kalkarım. Siz ne yiyorsanız, ben de onu yiyorum. Çok fazla yiyen tiplerden değilim" dedi.



Ankara Demirspor ve Gazi Eğitim halter takımlarında bir dönem sporculuk yapan, ayrıca 1970 yılında vücut geliştirmede Türkiye 4.'lüğü bulunan Mustafa Kemal Yükselen, hayatı boyunca hiç sigara içmediğini ancak özel günlerde alkol aldığını, bunun da 1-2 bardağı geçmediğini ifade etti.



‘Yaşlılara da örnek oluyorum’



Gençlere örnek olmaya çalıştığı gibi yaşlılara da örnek olduğunu kaydeden Yükselen, kaplıcada yaşlı bir beyin kendisine, '30 sene önce omuzların daha genişti' demesinin moralini bozduğunu ifade ederek vücudunu, görünümünü ve sağlığını hala çok önemsediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu yaşta, bu sporu yaptığımı görenler hayretle ve teşvikle karşılıyorlar. Spor için örnek oluyorsam ne güzel. Benim yaşımdaki insanların bir çoğu sağlık problemleri ile uğraşıyor. Hayatımda spor hep oldu. Kalp, tansiyon ya da şeker gibi herhangi bir sağlık sorunum ise hiç olmadı."

