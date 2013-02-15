İnan Kıraç: İpek’i bıraksam doktor olacaktı

Kıraç Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’ın annesinin hastalığından dolayı doktor olmak istediğini, bu fikirden kendisini vazgeçirebilmek için çok çabaladığını söyledi. İpek Kıraç ise, babası İnan Kıraç gibi bir işadamı ile birlikte çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu belirterek, “Babam bana disiplini, detayı, beni önemli noktalara taşıyan adımlarımı her saniye yanımda olarak öğretiyor” dedi.

Suna ve İnan Kıraç’ın kızları İpek Kıraç iş dünyasında hızlı adımlarla yükselirken, CEO’su olduğu Sirena Marine firmasıyla iki yerli tekne üretimi için düğmeye bastı. Babası İnan Kıraç ise kızını iş dünyasına nasıl soktuğunu ilk kez Skyturk360’a anlattı.

İşte İnan Kıraç ve İpek Kıraç ile yaptığımız özel röportajın satırbaşları:

İNAN KIRAÇ: “Bu çocukcağızı bıraksaydım doktor olacaktı. Dolayısıyla tıp okumasına mani olan bir adamım. O nedenle mutluyum. Çünkü annesinden ve babasından kalan sanayinin içinde olması gerektiğine inandım. Bunun için onu biraz zorladım. Fakat çok enteresan, bu konuyu çok sevdi ve burada tutundu. Çok da başarılı oldu. O nedenle çok mutluyum. Başarılı olacağını küçük yaşından beri biliyordum. Çünkü inandığı, bildiği, sevdiği işe sahip çıkıyor. Sonuna kadar gidiyor. Yalnız annesinin rahatsızlığı nedeniyle, bir anda çok büyük bir dönüş yaptı ve dedi ki ‘ben tıp okuyacağım’. Onun için gitti biyoloji okudu. “

İPEK KIRAÇ: “Babam bana disiplini, detayı, beni önemli noktalara taşıyan adımlarımı her saniye yanımda olarak öğretiyor. Bu uzun bir süreç, uzun bir yolculuk ve çok şanslıyım babamla beraber çalıştığım için.”

‘Türkiye’de denize bakmasını bilmiyoruz’

İNAN KIRAÇ: “Türkiye yanılmıyorsam 8300 kilometrelik sahil şeridi olan bir ülke. Denizin içinde. Yarımada gibi bir şey. Biz Türkler denize bakmasını bilmiyoruz, denize ters oturan bir toplumuz. Ama deniz önümüzdeki teknolojilerle beraber çok mühim bir faktör olacak ve deniz sektörü büyüyecek Türkiye’de. Denizi biz kullanmıyoruz halen. Bu büyüme içinde Sirena’nın mühim yeri olabilir, olması lazımdır, öncülük yapması lazımdır ve çok başarılı olması lazımdır. Buna inanıyorum.”

İPEK KIRAÇ: “Kendi markalarımızı geliştirmek ve yelkenli üretimimizde kendimizi zirveye çıkarmak için uzun ve büyük planlarımız var. İnşallah onları gerçekleştirmek için ekibimizle, dizaynırlarımızla, danışmanlarımızla desteğimizle bir yerlere geleceğiz.”