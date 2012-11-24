Kıraç: Türkiye, Atatürk'ten sonra bağımsızlığını kaybetti!

Kıraç, "Atatürk öldükten sonra bu ülke bağımsızlığını yitirmiştir, kaybetmiştir. Mahalle baskısı da olur. Mahalle baskısından çok daha Amerika'nın bize ne kadar çok baskı uyguladığını düşünmeliyiz" dedi.

Ünlü şarkıcı Kıraç, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği'nin organize ettiği konserde sahne aldı.

Atatürk Spor Salonu'nda sahne alan Kıraç'ı Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük, MHP Milletvekili Bülent Belen, Belediye Başkanı Adem Dalgıç, Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ve çok sayıda vatandaş dinledi.



'Atatürk'ten sonra Türkiye bağımsızlığını kaybetti'



Konserden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıraç, Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili ilginç çıkışlarda bulundu. Doğduğu günden itibaren bir baskı içinde yaşadığını söyleyen Kıraç, "Ben bu ülkede doğdum doğalı bir kontrolün içinde olduğumu biliyorum. Bir baskının içindeyim. Bu 10 senelik bir olay da değil. Bu Atatürk'ün ölümünden beri böyle. Atatürk öldükten sonra bu ülke bağımsızlığını yitirmiştir, kaybetmiştir. Mahalle baskısı da olur. Mahalle baskısından çok daha Amerika'nın bize ne kadar çok baskı uyguladığını düşünmeliyiz. Batı devletlerinin bize ne kadar baskı uyguladığını incelememiz lazım" dedi.



'Türkiye Cumhuriyeti bağımsız değil'



Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olmadığını ileri süren Kıraç, "Bizim gerçek sorumuz ortada. Biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklarda bir kültür oluşturduk. Öyle ya da böyle bir kültür oluşturduk. Bu kültürün sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olduğunu düşünüyorduk, ama değilmiş onu gördük. Toplumumuzun her yerinde bağımsızlığımızı kaybettiğimizi görebiliriz. Eğitimden tutun sosyal yaşantımıza kadar her yerde bağımsızlığımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Hepimiz günlük yaşantımızda bunların sıkıntılarını yaşıyoruz. Bunu nasıl çözeceğimizi bu saatten sonra bilemiyorum" diye konuştu.



'Türkiye Cumhuriyeti var olma savaşına girecek'



Türkiye'nin yakın zamanda bir var olma savaşına gireceğini iddia eden Kıraç, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa bir süre içinde var olma savaşına gireceğini düşünüyorum çok vahim bir şekilde. Dünya zaten savaş içinde. Türkiye, bu savaşın sonunda ya bağımsız bir ülke olacaktır ya da televizyondan seyrettiğimiz bir Ortadoğu ülkesi" dedi.