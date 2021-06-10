İnan Kıraç’ın avukatı Levent Göktaş: Sezgin Baran Korkmaz ile 15 Ocak günü uzlaştık ve hisseleri aldık

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağı olduğu belirtilen Kıraça Holding’in ortağı İnan Kıraç’ın avukatı Levent Göktaş, “Sezgin Baran Korkmaz, Facetime ile bağlandı ve karşılıklı anlaşma yapıldı. 15 Ocak 2021'de icra olayından feragat etti. Ben de emanetçi olarak hisseleri aldım. Yani hisseler İnan Kıraç Bey'in” dedi.

Göktaş, yapılan anlaşmayla Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silcolux şirketinin Kıraça Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç'a devrettiğini; Kıraça Holding ve Karsan'ın yüzde 100 hisselerinin İnan Kıraç'a geçmiş olduğunun altını çizdi.

En son İnan Kıraç’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin olarak iddialarıyla gündeme geldi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte ismi anılan İnan Kıraç’ın sahibi olduğu Kıraça Holding’in sahiplik yapısı hakkında bilgi verdiği bugünkü yazısında, Levent Göktaş’ın açıklamalarına yer verdi.

Yazısında T24 yazarı Barış Soydan’ın “İnan Kıraç'ın holdingi, Borajet'in müflis patronuna mı satıldı?” başlıklı yazısını da hatırlatan Erkin, Levent Göktaş’ın şu açıklamalarını aktardı:

“SBK, 40 milyon dolarlık icra takibi başlatmıştı. Bu durum icradan hacze döndüğü için İcra Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Süre istedik… SBK'nın avukatlarıyla görüştük ve uzlaşmaya nasıl varılacağı konusunda görüşme yaptık. Avukatlarla karşılıklı masaya oturduk. Bu arada onay vermesi gereken isim Sezgin Baran Korkmaz olduğu için de o da yurt dışında olduğu için Facetime ile bağlandı ve karşılıklı anlaşma yapıldı. 15 Ocak 2021'de icra olayından feragat etti. Ben de emanetçi olarak hisseleri aldım. Yani hisseler İnan Kıraç Bey'in. Son olarak bir kez daha altını çizelim: Yapılan anlaşmayla Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silcolux şirketinin Kıraça Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç'a devretti. Yani Kıraça Holding ve Karsan'ın yüzde 100 hisseleri İnan Kıraç'a geçmiş oldu.”

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