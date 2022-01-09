İnaktif aşıların etkinliğine ilişkin soru işaretleri üzerine Çin'de de mRNA çalışmaları başladı

Çin'de Omicron varyantı kaynaklı Covid vakaları ortaya çıkarken inaktif aşıların yetersiz olduğuna ilişkin endişelerle mRNA aşısı geliştirme adımları atılıyor.

The Financial Times'da yer alan habere göre, 'sıfır Covid' politikasının uygulandığı Çin'de vaka tespit edilen bölgelerde sıkı kapanma uygulamalarıyla çok sayıda ölüm önlenirken Çin, dünyanın geri kalanından izole kaldı.

Çin'de salgının uzun bir sürecinde inaktif aşı kullanılması üzerine mRNA aşıları için de çalışmalar başladı. Biyoteknoloji şirketi Suzhou Abogen Biosciences ve partneri Walvax, hatırlatıcı doz olarak geliştirdikleri mRNA aşısını denemek için onay aldı. Aşı, Moderna ve BioNTech/Pfizer ile aynı teknolojiyi kullanıyor.

Güney Kore Aşı Enstitüsü Genel Direktörü Jerome Kim, Çin'in başta hızla üretilebileceği ve daha önce milyarlarca insanda kullanıldığı için inaktif aşılara yönlendiğini söyledi. Ancak araştırmacılar, inaktif aşıların daha zayıf bir bağışıklık yanıtı oluşturduğunu söylüyor.

Çin'de 2.8 milyar doz Sinovac ve Sinopharm aşısı uygulandı.