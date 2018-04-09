İmzalar atıldı; Fransa opera kurmak için Suudi Arabistan'a yardım edecek

Fransa, Suudi Arabistan'a opera ve orkestra kurmak için yardım edecek. Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fransa Kültür Bakanı Francoise Nyssen "Suudi Arabistan'a ulusal orkestrası ve operasını kurmalarına yardım etmek için bugün Paris Operası ile bir anlaşma imzalandı" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde bir akşam yemeği yemişti. Veliaht prens, İslam'ın katı bir yorumu olan Vahhabi inanışlarıyla yönetilen ülkesinde reform yapma taraftarı olduğunu açı şekilde dile getirmiş, geçen yıl başkent Riyad'daki ekonomi konulu bir konferansta "Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullanmıştı.

Selman kısa süre önce ülkede kadınlara uygulanan otomobil sürme yasağını kaldırmış ayrıca yaklaşık 35 yıl sonra ülkede ilk kez sinema salonu açılmasına izin vermişti.

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Selman'ın ziyareti ABD, Mısır ve İngiltere'yi kapsayan uzun süren temaslarının ardından geldi. Selman bu ülkelerde iş dünyasının liderleriyle buluşmuş ve bir dizi mültimilyon dolarlık anlaşmalara imza atmıştı.

Selman'ın heyetine yakın bir kaynağın iddiasına göre Suudi-Fransa CEO Forumu'nda enerji, tarım, turizm ve kültür alanlarında yaklaşık 18 memorandum imzalanması bekleniyor.