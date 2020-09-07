Heybeliada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesinin Diyanet'e devredilmesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Türk Toraks Derneği, sanatoryumunun "Tıp Tarihi Müzesi ve Karantina Merkezi" olması için imza kampanyası başlattı.

Heybeliada Sanatoryumu'nun Cumhuriyet'le neredeyse yaşıt ve sağlık alanında hizmet etmiş bir kurum olduğunun vurgulandığı kampanya metninde ''Arşivleri, binası ve geçmişi, orada yapılan araştırmaları ve yatan hastaları ile çok özgün bir tıp tarihine sahip olan bu yapı, Tüberküloz Müzesi ve Karantina Hastanesi ve Merkezi olmalıdır'' dendi.

Metinde, dünyada buna benzer tarihi yapıların amaçları dışında değil, geçmişlerine uygun olarak korundukları belirtildi.

İmza kampanyası metninde şu ifadeler yer aldı:

''81 yıllık hizmetinin ardından 2005 yılından beri atıl durumda tutulan Heybeliada Sanatoryumu’nun, basında Diyanet Vakfı'na devredileceği ve sit alanına dini eğitim merkezi inşa edilmesinin gündeme geldiği yönünde haberler çıkmaktadır.

Bu konu gündeme geldiği için İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’nin ilk verem hastanesi olan ve 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla açılan Heybeliada Sanatoryum’un Diyanet Vakfı'na devredileceğinin doğruluğu ile ilgili soruları, Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a sormuştur.

Heybeliada sanatoryumu, Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse yaşıt, ülkemize sağlık alanında çok hizmet etmiş bir kurumdur. Arşivleri, binası ve geçmişi, orada yapılan araştırmaları ve yatan hastaları ile çok özgün bir tıp tarihine sahip olan bu yapı, Tüberküloz Müzesi ve Karantina Hastanesi ve Merkezi olmalıdır.

Dünyada buna benzer tarihi yapılar amaçları dışında değil, geçmişlerine uygun olarak korunurlar.

Dolayısıyla Heybeliada Sanatoryum’unun birçok hastaya şifa olmasının yanı sıra çok önemli sağlık çalışmalarını milletimize kazandırdığını unutmamak ve bunu gelecek nesillere anımsatmak için hem Müze hem de Karantina Merkezi olmasının yolunu açmak gerekir. ''

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