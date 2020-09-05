Türkiye’nin ilk pandemi hastanesinin arazisi Diyanet'e devredildi

Atatürk’ün emri ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ortaya çıktı. Araziye "İslami Eğitim Merkezi” kurulacağı belirtiliyor.

Yıllarca tüberkülozla savaşta büyük hizmetler veren ve adeta bir okul olan Heybeliada Sanatoryumu, 2005'te Sağlık Bakanlığı'nca kapatılmıştı. CHP'li Umut Oran, 100'ü doktor 250 personeli ve 660 yatağı bulunan hastanenin akıbeti konusunda CİMER'e sorular yöneltti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, CİMER'den gelen cevapta, “105 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, Diyanet İşleri Bakanlığı adına tahsisli olduğu anlaşılmıştır” denildi.

"İktidar büyük bir aymazlık içinde aklı ve bilimi reddederek yol alıyor"

Oran bu durumu eleştirerek “İktidar büyük bir aymazlık içinde aklı ve bilimi reddederek yol alıyor. 1924'te kurulan ve verem, akciğer hastalıkları, göğüs cerrahisi konusunda uzmanlaşmış, 80 yıl Türk Milleti'ne hizmet vermiş bir hastaneyi kapatıp, arazisini Diyanet'e devretmek ulusal çıkarlarımıza uymuyor.

Atatürk Havalimanı'nın, milyarlık pistlerini kırarak pandemi hastanesi yapmaya çalışıp öbür yandan hazır hastane arazisini kullanmamak büyük bir yanlış. Ne yazık ki coronayla mücadelede akıl ve bilim yok. AKP iktidarı, yüzyılın salgını ve ekonomik kriziyle karşı karşıyken var olanı kullanmak yerine, mevcudu yok edip savurganlık yapıyor” dedi.