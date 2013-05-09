'İmtiyazlar doğal karşılanmalı! Trafikte polis durduruyor, rencide oluyoruz!'

AKP, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekilleri, milletvekillerinin mali, sosyal hak ve yükümlülükleriyle ilgili yasa teklifine birlikte imza attı. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, konuyla ilgili yapılan eleştiriler için "Milletvekilini güçlendirmeden, demokrasi güçlenmez. Geçen polis durdurdu, ehliyet ruhsat, dedi. Rencide olduk" şeklinde konuştu.



'Doğal karşılanmalı'



TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Yeniçeri, Milletvekillerine yeni özlük haklar tanıyan teklife ilişkin soruları da cevapladı. Yeniçeri, "Milletvekillerinin farklı bir statüde olmaları dolayısıyla bazı farklılıkların verilmesi aslında doğal karşılanması gereken bir husustur ama bu, vatandaşın ve kamu vicdanının kabul edemeyeceği ölçüde olamaz" diyerek şöyle devam etti:

'Milletvekilini güçlendirmeden, demokrasiyi güçlendiremezsiniz'



"Milletvekiline bu tür bir ayrıcalık tanımak yerine vatandaşa böyle bir ayrıcalık tanımak gerekli ama milletvekillini de güçlü kılmak durumundasınız. Milletvekilliğini yapması için kendisini güçlü hissetmesi lazım. Milletvekilliğini güçlendirmeden demokrasiyi güçlendiremezsiniz."



'Polis durdurdu, rencide olduk'



Yeniçeri konuya yönelik bir örnek de verdi. Kütahya'ya giderken araçlarını durduran trafik polisinin kendilerine uyguladığı tavırdan rencide olduklarını belirten Yeniçeri, ''Kütahya'ya gidiyorduk, araç biraz hızlı gidiyordu, iki milletvekili vardı. Polis durdurdu 'radara yakalandınız' dedi. Şoför 'araçta milletvekili var' dedi. Polis, emir komuta içerisinde 'ruhsat, ehliyet' dedi, biz de bu tavrından rencide olduk. Bize daha kibar davranabilirdi.'' dedi.