İmsak vakti yanlış mı?

T24 - Türkiye'de imsak vaktinin 50 dakika erken başladığını savunan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, bu durumu göstermek için imsak rasatını basın mensuplarının önünde yaptı.



Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi tarafından Süleymaniye Camisi'nin yanındaki Mimar Sinan Cafe Terası'nda düzenlenen imsak rasatı (gözlemleme) programına gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.



İmsak vaktinin, Türkiye'de erken başladığını öne süren Prof. Dr. Bayındır burada yaptığı konuşmada, imsakın orucun başlama vakti olduğunu, dolayısıyla sabah namazının da erken kılındığını söyledi.



Namazların zamanlarında kılınması gerektiğini ifade eden Bayındır, vakitleri dışında farz namazlarının kılınamayacağını, bu nedenle vatandaşların sabah namazlarını daha geç kılmaları gerektiğini ifade etti.

"50 dakika ileri olması gerekir"



Bunun sebebinin imsak vaktinin yanlış hesaplanması olduğunu ileri süren Bayındır, kendilerinin yeni bir takvim hazırlama çalışmalarının olduğunu da kaydetti.





Takvim hazırlamanın çok ciddi ve zor bir iş olduğuna değinen Bayındır, çalışmaları sonuçlandığında imsak vaktinin bugünkü saatten 50 dakika ileri olacağını söyledi.



Şu ana kadar kılınan namazların kabulü konusunda, vatandaşların durumdan haberlerinin olmaması nedeniyle bir sorun teşkil etmeyeceğini savunan Bayındır, ancak bundan sonra, bile bile kıldıklarında, bu kişilerin namazlarının kabul olmayacağını dile getirdi.



18 asırdan beri İslam aleminde yürürlükte olan bu uygulamaya, yapılan gözlemle son verileceğini umduklarını söyleyen Bayındır, şunları kaydetti:



“İmsak vaktinde, gecenin karanlığına, güneşten gelen kızıl ve beyaz ışıklar karışır ve gittikçe yoğunlaşır, beyaz ışık belirginleşmeye ve kızıl ışık ayrı bir hat oluşturmaya başlar. Doğu ufkundaki bu ilk aydınlanmaya Türkçede 'şafak', Kur-an'ı Kerim'de 'fecr' adı verilir. Bu gerçekleştiğinde imsak vakti gelmiş demektir. Ama bugünkü vakitte gökyüzü hala kapkaranlık bir durumda.”



Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, gözlemini izlemeye gelen yaklaşık 250 vatandaşla, sahurunu saat 05.33'e kadar sürdürdü, imsak vakti rasatının ardından bu kişilerle sabah namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.



