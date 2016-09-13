İmralı'dan dikkat çeken detay; sekretarya hâlâ çalışıyor mu?

Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci devam ederken İmralı’ya sekretarya görevi yapmak üzere gönderilen beş kişiden üçüyle çalışmalar yürüttüğünü açıklaması dikkat çekti. Öcalan’ın dün kardeşi Mehmet Öcalan tarafından aktarılan mesajında üç kişiyle birlikte çalışmalar yaptığını belirtmesi ve projelerinin olduğunu ifade etmesi İmralı’da Öcalan’ın sekretarya görevi yürütmek üzere gönderilen hükümlülerle birlikte bazı çalışmalar yapmasına izin verildiği şeklinde yorumlandı.

Öcalan'ın mesajının ilgili bölümünde ''Devlet hazırsa iki adamını buraya gönderir. Evet bu ağır bir sorundur ama bizim projelerimiz hazırdır. 6 ayda bu sorunu çözeriz'' ifadeleri yer almıştı.

Çözüm sürecinin sonlanmasının ardından İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan 18 ay sonra ilk kez ailesi aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Öcalan’ın mesajı HDP’de olumlu karşılanırken, yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı konusunda farklı görüşler dillendiriliyor. HDP içinde Öcalan’a görüşme yasağı yerine aile ve avukatlarıyla görüşme hakkının tanınması durumunda sürecin olumlu gelişmeleri de beraberinde getireceğini görüşü ifade ediliyor. Öcalan’ın mesajında 6 ay içinde çözüm vurgusunun çok önemli olduğu dile getirilirken, bu aşamada hükümetin atacağı adımların belirleyici olacağı kaydediliyor.

Diyarbakır’da Mehmet Öcalan’ın açıkladığı mesajlarda dikkat çeken ayrıntıların başında süreç devam ederken İmralı’ya sekretarya görevi yürütmek üzere gönderilen hükümlülerin kısmen hâlâ adada bulunduğuna ilişkin vurgu oldu. Süreç devam ederken, Öcalan’a çalışmalarında yardımcı olmak üzere beş hükümlü gönderilmişti. Söz konusu beş kişiden ikisinin bu yıl başında Silivri’ye nakledildiği kamuoyuna yansırken, geri kalan üç kişi hakkında bugüne kadar net bir bilgi bulunmuyordu. Ancak Öcalan’ın mesajında üç kişiyle birlikte çalışmalar yaptığını belirtmesi ve projelerinin olduğunu ifade etmesi İmralı’da Öcalan’ın sekretarya görevi yürütmek üzere gönderilen hükümlülerle birlikte bazı çalışmalar yapmasına izin verildiğini de gösterdi.

İdris Baluken: Kayıtsız kalamazlar

HDP İmralı Heyeti üyesi HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Öcalan’dan gelen ve Diyarbakır’da açıklanan mesajları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Baluken, Öcalan’ın can güvenliği konusunda kaygıları giderici bir görüşmenin gerçekleşmesini son derece önemsediklerini belirtti. Öcalan’ın mesajlarının son derece net olduğunu söyleyen Baluken, şunları dile getirdi: “Çözüm sürecini AKP’nin bozduğunu, 15 gün içinde izleme heyetinin gelmesi gerekirken gelmediği tespitini biz de heyet olarak yapmıştık. Akan kandan duyulan rahatsızlık ve Kurban Bayramı’nın bu ortamda karşılandığına ilişkin duymuş olduğu ıstırap belli oluyor. Öcalan’ın hükümete ve devlete net bir çağrısı var. Samimi yaklaşılırsa çözümümüz hazır, 6 ay içerisinde bu meseleyi çözebiliriz aktarımı son derece önemlidir. 6 ay içerisinde Kürt meselesi gibi devasa bir meselenin çözümü ortaya konmuşsa buna hiç kimsenin kayıtsız kalma lüksü yoktur.” Baluken, HDP’nin bu aşamadan sonra nasıl bir politika izleyeceği konusunda ise “İmralı heyeti olarak Türkiye halklarına karşın en küçük bir barış kırıntısını bile büyütmeye söz verdik. Hükümet ve devletin yaklaşımını takip edeceğiz. bir görüşme gerçekleşti. Tecrit devam ederse bu hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Hükümetin tecritle ilgili atacağı adım önemlidir. Öcalan’ın bundan sonra da avukatları ve bağımsız heyetlerle görüşmesi durumunda biz siyasi iklimin çok kısa bir süre içerisinde değişeceğini düşünüyoruz” dedi.