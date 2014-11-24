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Ekonomi

IMF'den Türkiye'ye 'ekonomik dengesizlikler' uyarısı

IMF: Enflasyon hedeflerin çok üzerinde seyrediyor

24 Kasım 2014 17:34

Türkiye’de ekonomik dengesizliklerin büyüme potansiyelini sınırlandırdığı uyarısı yapan Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun da otoritelerin hedeflerinin “çok üzerinde seyrettiğine” dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun, Türkiye’ye ilişkin 4. madde incelemesini tamamlamasının ardından açıkladığı raporda; ekonomiye ilişkin bu dengesizliklerin riskleri artırarak, büyüme potansiyelini sınırladığına dikkat çekildi. Ekonomideki dengesizliklerin, öncelikle tasarrufların artırılmasıyla giderilebileceğine işaret edilen IMF raporunda, ayrıca rekabet gücünün ve üretimin artırılması gerektiğine işaret edildi ve "dikkatlice sıralanmış makroekonomik politikalar ve yapısal reformlar" yapılması gereğinin altı çizildi.

 

‘Enflasyon hedeflerin çok üzerinde’

 

"Enflasyon oldukça yüksek ve otoritelerin hedeflerinin çok üzerinde seyrediyor" denilen IMF raporunda, bu çerçevede para politikasının yüksek enflasyona odaklanması gerektiği vurgulandı.

Enflasyonun ancak "pozitif reel politika faizi" ile düşürülebileceğini ve döviz rezervlerinin mümkün olduğunca yükseltilmesinin ekonominin direncini artıracağı uyarısı da yapılan IMF raporunda, dış açıklara da dikkat çekildi.

 

Ekonomi için en büyük risk

 

Türkiye ekonomisi için en büyük riskin, sermaye akışında yaşanacak ani bir değişiklik olacağına da işaret edilen IMF raporunda, ulusal tasarrufların artırılmasının ve dış finansman bağımlılığının azaltılmasının önemi vurgulanarak, 10. Kalkınma Planı’nda yer alan reform gündeminin hızlandırılması önerildi.

Türk bankalarının yabancı para birimlerindeki dış fonlamaya bağımlı olduğunu belirten IMF, bu durumun, bankaların dolaylı döviz kuru riskini artırdığı uyarısında bulundu. Avrupa’da yavaşlayan büyüme ve jeopolitik sorunlar ise Türk ekonomisine dönük riskler olarak nitelendirildi.


 

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