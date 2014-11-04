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Ekonomi

Türk bürokrat Çanakçı, IMF'de direktörlük görevini devraldı

Türkiye, IMF'in İcra Direktörleri Kurulu'nda da ilk kez en üst düzeyde temsil edildi

04 Kasım 2014 09:10

Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, IMF Orta ve Doğu Avrupa İcra Ofisi Direktörlüğü görevini devraldı.

Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Uluslararası Para Fonundaki (IMF) icra direktörlüğü görevine resmi olarak başladı.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 8 ülkenin temsil edildiği Orta ve Doğu Avrupa İcra Ofisi Direktörlüğünü Avusturyalı meslektaşı Johann Prader'den devralan Çanakcı, icra direktörü unvanıyla ilk kurul toplantısına katıldı.

IMF'deki varlığı 2010'da yapılan kapsamlı kota ve yönetim reformuyla artan Türkiye, böylece Fon'un İcra Direktörleri Kurulu'nda da ilk kez en üst düzeyde temsil edilmiş oldu.

 

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