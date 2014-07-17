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Ekonomi

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı IMF'ye İcra Direktörü oldu

Hazine Müsteşarlığı: Ülke grubumuzu temsilen halen Avusturya tarafından yürütülen İcra Direktörlüğü görevini 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren Türkiye üstlenecektir

17 Temmuz 2014 13:19

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü olarak atandı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülke grubumuzu temsilen halen Avusturya tarafından yürütülen icra direktörlüğü görevini 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren Türkiye üstlenecektir. Bu önemli görevin ülkemiz adına İcra Direktörü olarak Hazine Müsteşarımız Sayın İbrahim Halil Çanakcı tarafından yürütüleceği ülke grubumuza bildirilmiştir" denildi.

Çanakcı Washington'da yerleşik tam zamanlı olarak görev yapacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yükselen piyasa ekonomilerinin küresel ekonomide artan ağırlıklarını Uluslararası Para Fonu’ndaki (IMF) temsil güçlerine yansıtmak üzere IMF’de kapsamlı bir kota ve yönetim reformu gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu reform süreci bağlamında, ülkemizin IMF İcra Direktörleri Kurulu bünyesinde temsil edildiği grubun yapısı değiştirilmiş, böylelikle oy gücü ve temsil düzeyi artan ülkemiz IMF İcra Direktörleri Kurulu’nda ilk defa doğrudan yer alma hakkı kazanmıştır. 
 
Vaşington’da yerleşik tam zamanlı üyelerden oluşan İcra Direktörleri Kurulu, IMF’nin temel yönetim organı olup, Fon’un politika ve finansman kararları ile küresel ve ülke ekonomilerine ilişkin çalışmalarına yön vermede önemli bir işleve sahiptir.

Ülke grubumuzu temsilen halen Avusturya tarafından yürütülen İcra Direktörlüğü görevini 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren Türkiye üstlenecektir.

Bu önemli görevin ülkemiz adına İcra Direktörü olarak Hazine Müsteşarımız Sayın İbrahim Halil Çanakcı tarafından yürütüleceği ülke grubumuza bildirilmiştir. "

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