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Ekonomi

IMF: Küresel ekonomik iyileşme zayıflıyor

IMF, yayımladığı son raporda, daha önceki büyüme tahminlerine rağmen Euro bölgesinin 2013'te ekonomik gerileme içinde olmaya devam edeceği kaydedildi

24 Ocak 2013 00:02

Uluslararası Para Fonu (IMF) hükümetlerin ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalışmalarına rağmen, küresel ekonomik iyileşmenin zayıfladığını açıkladı.

IMF, yayımladığı son raporda, daha önceki büyüme tahminlerine rağmen Euro bölgesinin 2013'te ekonomik gerileme içinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Bu bağlamda İngiltere'nin büyüme tahminleri de aşağıya çekildi.

IMF, Euro bölgesinde süregiden sorunların küresel ekonomiyi de etkilediğini kaydetti ve "Euro bölgesi küresel tahminler açısından büyük bir tehlike yaratmaya devam ediyor. Reformlar aynı hızla sürdürülmezse bu bölgenin tümünde ekonomik durgunluğun uzaması tehlikesi artacak." dedi.

Euro bölgesinde ekonominin bu yıl % 0,1 oranında küçülmesi bekleniyor. Oysa bundan sadece 3 ay önce, IMF % 0,2 oranında büyüme sağlanacağı tahmininde bulunmuştu.

Bununla birlikte IMF, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,5, 2014'deyse % 4,1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Bu büyümenin büyük bölümünün, ekonomik gelilemeden çıkmakta olan gelişmiş ülkelerde değil, kalkınmakta olan ekonomilerde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu ayın başlarında Dünya Bankası da, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik iyileşmenin yavaşlaması yüzünden küresel büyüme tahminlerini düşürmüştü.

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