IMF'ten uyarı: Enflasyon çok yüksek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Merkez Bankası’nı (MB) uyguladığı para politikası nedeniyle bir kez daha uyardı.

MB’nin para politikası sinyallerinin “bulanık” olduğu noktasına dikkat çeken IMF, bu nedenle MB’nin enflasyon hedeflerini yakalamaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

MB’nin 31 Ekim tarihli ekonomi politikası raporunu değerlendiren IMF ekonomistleri, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın sunduğu ekonomi politikası çerçevesinin hem fiyat hem de parasal istikrar hedeflediğini, ancak enflasyonun “hedefin oldukça üzerinde kaldığını” söyledi. IMF, Merkez Bankası’na daha “konvansiyonel” bir çerçeveye dönmesi tavsiyesinde bulundu.

IMF raporunda, yerel ve uluslararası faiz oranlarını ayrıştırma konusunda özgürlük kazanılmasına yönel araçlara dayanan yeni çerçevenin henüz eskisinden daha başarılı olduğunun kanıtlanmadığına işaret etti. IMF, sermaye akışını durdurmaya çalışmak için tek bir faizden yararlanması yerine birkaç aracı kullanan merkez bankası politikalarını “alışılmadık” olduğu değerlendirmesi yaptı.

Para politikasının başarısını enflasyon hedeflerini tutturma ve beklentileri kontrol yeteneğinin belirlediğini, ancak enflasyonun şimdilik yukarıda seyrettiğine dikkat çekilen raporda, yeni araçlar teker teker oldukça cazip görünse de, şimdilik bulanık politika sinyalleri gönderdiğini ve parasal aktarım mekanizmasını zayıflatabileceği ifade edildi.

Geçen ekimde de benzer bir çıkış yapan IMF, Merkez Bankası’nın sıradışı enstrümanlardan vazgeçmesi yönündeki uyarısını yineledi. Merkez Bankası’nın yüzde 5 olarak koyduğu enflasyon hedefine karşılık yılsonu tahminleri yüzde 7.4’e çıktı.