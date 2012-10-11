IMF: Kriz gelişmekte olan ülkeleri vuruyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomik krizin gelişmekte olan ekonomilere zarar vermeye başladığını söyledi.

Lagarde, küresel ekonomi etrafındaki belirsizliğin liderlerin büyümeyi sağlamak için önlem almalarını zorlaştırdığını söyledi.

IMF bu hafta başında yaptığı açıklamada küresel ekonomik iyileşmenin zayıfldığını söylemişti.

Kuruluş, devam eden kriz nedeniyle küresel büyüme tahminlerini de aşağı çekti.

IMF'nin yanısıra, Dünya Bankası Çin ve Hindistan gibi Asya'nın önde gelen ekonomileri için yaptığı büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Lagarde, Tokyo'da yaptığı basın açıklamasında, Avrupa, ABD ya da dünyanın diğer birçok yerinde hakim belirsizlik ortamının, karar vericileri yatırım yapma ve istihdam yaratma politikalarından alıkoyduğunu söyledi.

Lagarde, "belirsizlik perdesini kaldırmak için harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Euro bölgesindeki borç krizi ve bunun küresel büyüme üzerindeki etkisi dünyadaki birçok ülkeyi etkiliyor.

Kriz tüketicinin bölgeye olan güvenini sarstı ve euro bölgesi ekonomilerindeki büyümeye zarar verdi.

Kriz şimdiden Asya'dan bölgeye yapılan ihracata olan talebi azalttı.

Tokyo'da IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısı öncesinde konuşma yapan Lagarde, Avrupalı liderlerin krizin kötüleşmesini engellemek için adımlar attıklarını ancak hızlı bir iyileşme beklemediklerini söyledi.

Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kurulmuş olmasının önemini vurgulayan Lagarde, yasal süreçler nedeniyle fonun işlemeye başlamasının zaman alacağını söyledi.

BBCTürkçe