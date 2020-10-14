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Ekonomi

IMF: Koronavirüs salgınının maliyeti 28 trilyon dolar olacak

14 Ekim 2020 16:59

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiyi derinden sarsan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Fonun açıklamasına göre 28 trilyon dolar korkulandan çok daha az bir miktara denk geliyor.

En çok küçülmesi beklenen ülke İspanya

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