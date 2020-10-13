IMF'ten Türkiye ekonomisi için yüzde 5 küçülme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için 2020 yılı ekonomik küçülme tahmini haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden den yüzde 4,4'e çekerken, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 küçüleceğini tahmin etti.

IMF, 'Dünya Ekonomik Görünüm' raporunun ekim baskısını yayımladı. Buna göre Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahminini ise değiştirmedi. Kurum, 2021'de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5'lik ekonomik büyüme bekliyor.

2020'de işsizlik beklentisi yüzde 14,6

Kurum, Türkiye yıllık tüketici fiyatlarının 2020 ve 2021'de ortalama yüzde 11,9 artmasını bekliyor. 2020 ve 2021 yılsonu TÜFE beklentisi ise yüzde 12 oldu.

IMF tahminine göre cari denge/GSYH oranı 2020'de -yüzde 3,7, 2021'de -yüzde 0,9 olacak. Kurum, Türkiye'de 2020'de yüzde 14,6, 2021'de yüzde 12,4 işsizlik bekliyor