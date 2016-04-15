IMF: Büyüme hedeflerini desteklemeye hazırız

IMF Başkanı Christine Lagarde, Washington'da düzenlediği basın toplantısında IMF'nin üye ülkelerin büyüme hedeflerini yakalamalarına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lagarde, Fed'in veri bağlı kalmasının 2016'da faiz artırımı olabileceği anlamına geldini söyledi ve ABD'de resesyon olasılığı görmediğini belirtti. Ayrıca ABD'nin negatif faiz gerektiren bir durumla karşı karşıya olmadığını vurguladı.

BusinessHT'nin haberine göre, IMF'nin Çin'in büyüme reform planları hakkında biraz endişeleri olduğunu söyleyen Legarde, aynı zamanda Çin'in piyasalardaki belirsizliği biraz olsun azalttığını belirtti. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik değişiminin üstüsinden gelinilebilir olduğunu ve Çin'deki büyümenin birkaç yıl önceye oranla yavaşlamasının normal olduunu ifade etti.

Christine Legarde, küresel ekonominin krizde olmadığını ve duyarlılığın daha iyi olduğunu, küresel görünümde aşağı yönlü risklerin yükseldiğini söyledi.

Alt ve orta sınıfın geri kalma riski olduğunu söyleyen Lagarde, büyüme politikaların hızlanması ve derinleşmesi gerektiğini söyledi. Vergi konusunda ise dünyanın daha iyi işbirliği içinde olması gerektiğini savundu.

Para politikası hakkında ise, taleplerin hala desteklenmesi gerektiğini ve nefatif faiz oranlarının kullanışlı bir araç olduğunu söyleyerek Avrupa Merkez Bankası'nın negatif faiz kullanımını desteklediğini belirtti. Fed'in veriye dayalı politikasından ve küresel gelişmeler doğrultusundaki politikalarından memnun olduğunu söyleyen IMF Başkanı, daha normal faiz oranlarına doğru gidişin kademeli olacağını söyledi.

Brexit'in aşağı yönlü ciddi risklerinin olduğunu söyleyen Lagarde, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile 'evliliğini' devam ettirmesini umduğunu belirterek, Avrupa'nın bir arada kalmasının küresel ekonomi üzerindeki önemine dikkat çekti.

Yunanistan'ın borç yükünü hafifletmek için borç faaliyetine ihtiyacı olduğunu ve vadelerin genişletilmesi ya da borçların ertelenmesi gibi seçeneklerin olduğunu söyleyen Christine Lagarde, IMF'nin Yunanistan'dan uzaklaşmayacağını fakat katılım durumunun değişebileceğini söyledi.