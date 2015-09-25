FED Başkanı: Faiz oranlarının bu yıl içinde artırılmasının uygun olacağını öngörüyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, güçlü istihdam artışı ve büyümenin Fed'i yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaştıracağına işaret ederek, "Faiz oranlarının bu yıl içinde artırılmasının büyük ihtimalle uygun olacağını öngörüyorum" dedi. Yellen, konuşmasının sonlarında sunumunu yapmasını engelleyen öksürük krizine tutuldu.

Yellen, Amherst kentindeki Massachusetts Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında, Fed'in ilk faiz artışına bu yıl içinde gidebileceğinin sinyalini verdi. İş gücü piyasasının son birkaç yıl içinde büyük ilerleme kaydetmesine karşın tam istihdama henüz ulaşmadığını anlatan Yellen, bu nedenle işsizlikte daha fazla iyileşme sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını dile getirdi.

"ABD ekonomisine yönelik beklentiler iyi gözüküyor"

Yellen, ayrıca güçlü istihdam artışı ve büyümenin Fed'i yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaştıracağına işaret ederek, şunları kaydetti: "Enflasyonun gelecek birkaç yıl içinde yüzde 2 hedefine ulaşacağından makul derecede emin olabilmek için güçlü ekonomik büyümenin devam edeceği ve emek kullanımında ek iyileşme sağlanacağından da makul derecede emin olmak zorundayız. Neyse ki, ABD ekonomisine yönelik beklentiler genel olarak iyi gözüküyor. İstihdam artışının yılın başından bu yana aylık ortalaması 210 bine yakın ve ekonomi, ılımlı ve verimlilik potansiyelinin üzerinde büyümeye devam ediyor. Meslektaşlarım ve ben, 2016'ya yaklaşırken bu eğilimin süreceğini ve iş gücü piyasasının güçleneceğini öngörüyoruz."

Ekonominin geleceğine yönelik bazı belirsizliklerin olduğunu da vurgulayan Yellen, küresel finansal dalgalanmaların ABD ekonomisine etkilerinin ne hızda kaybolacağını tam olarak kestirmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yellen, ABD'nin net ihracatının, yavaşlayan küresel büyümeden hali hazırda ciddi zarar gördüğünü ve piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ekonomiyi daha fazla etkileme riski olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yurtdışındaki gelişmeleri izliyor ancak şu anda bu gelişmelerin ABD ekonomisine etkisinin (para) politikamızda önemli bir değişiklik yaratacak kadar büyük olmayacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, FOMC, politika yaklaşımını, enflasyon ve ekonomik aktiviteyi etkileyen sürprizlere göre ayarlamak zorundadır. Bu nedenle, eylemlerimiz enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönmesi ve tam istihdamla uyumlu olacaktır."

Bununla birlikte, ekonominin geleceğine yönelik belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde faiz artışını, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşılana kadar ertelemenin bazılarına mantıklı bir strateji gibi gözüktüğünü ifade eden Yellen, bu stratejinin büyük riskleri beraberinde getireceğini savundu. Yellen, "Eğer, FOMC normalleşme politikasını gereğinden fazla ertelerse, ekonominin hedeflerimizi aşmaması için muhtemelen ani ve hızlı sıkılaştırma yapmak zorunda kalırız. Bu tarz beklenmedik bir sıkılaştırma, finansal piyasaların bozulmasına ve hatta ekonominin yanlışlıkla resesyona itilmesi riskini doğurur" uyarısını yaptı.

Yellen, faiz oranlarının ekonomi normale döndükten ve finansal piyasalar durulduktan sonra sıfıra yakın tutulmasının, gereğinden fazla risk alınmasını teşvik edip, finansal istikrara zarar vereceğini belirterek, "Bu nedenlerle, daha ihtiyatlı strateji, sıkılaştırmaya vaktinde ve kademeli olarak başlanması ve politikanın gelen veriler ışığında gerektiği şekilde ayarlamasıdır" görüşünü paylaştı.

Birçok FOMC üyesinin faiz artışına bu yıl içinde başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü aktaran Yellen, "Ben bu üyelere katılıyorum. Faiz oranlarının bu yıl içinde artırılmasının büyük ihtimalle uygun olacağını öngörüyorum" dedi.

Yellen, öksürük krizine tutuldu

Fed Başkanı Yellen'ın 1 saati aşan konuşmasının sonlarına doğru 23 sayfadan oluştuğu belirtilen notlarını takip etmekte zorlandığı görüldü.

Uzun bir süre duraklayan Yellen, daha sonra şiddetli şekilde öksürmeye başlaması nedeniyle konuşmasını, "Burada, bitirmeme izin verin" diyerek tamamladı.

ABD Gizli Servisi, kürsüden indikten sonra tıbbi müdahalede bulunulan Yellen'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yellen'ın ABD piyasaları kapandıktan sonra yaptığı konuşmasında faiz artışına bu yıl içinde başlanacağı sinyalini vermesi, doların uluslararası piyasalarda yükselmesine neden oldu.

Konuşma öncesinde 1,1230 seviyesindeki Euro/dolar paritesi 1,1178'e gerilerken, bayramı tatili dolayısıyla sadece yurtdışı piyasalarda işlem gören dolar/TL 3,05 düzeyinde dengelendi.