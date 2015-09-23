Merkez Bankası faiz için FED’i bekleyecek

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün Ankara'da ekonomistler toplantısına katılan bankacılar, TCMB'nin Fed odaklı bekle-gör politikasını sürdüreceği ve devam eden risklere karşı mevcut politika araçlarının yeterli olduğu mesajını aldıklarını belirtti.

Faiz tarafında bir adım atmak için ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına başlamasını bekleyeceğine işaret eden Merkez Bankası (TCMB), Fed'in faizleri değiştirmemesi ardından beklendiği üzere dünkü Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri sabit tutmuştu.

Reuters’ın haberine göre; TCMB bugünkü sunumda, döviz kurunun etkileri ve enflasyon beklentilerindeki artıştan kaynaklanan riskleri sınırlamak için likidite politikasındaki sıkı duruşu koruduklarını söyledi.

"Küresel para politikalarının normalleşme sürecinde yol haritası" kapsamında, yakın zamanda geniş bir tedbir paketi uygulandığını hatırlatan TCMB, "Bu çerçevede, para politikası enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir duruş sergilemekte" dedi.

“Enflasyon yükselebilir”

TCMB bugünkü ekonomistler sunumunda, Eylül ayında döviz kurunun gecikmeli etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklığa bağlı olarak enflasyonun yükselmesinin beklendiği söyledi. Sunumda, enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyonu olumlu etkilerken döviz kuru hareketlerinin çekirdek enflasyondaki düşüşü geciktirdiği, ithalat fiyatlarındaki düşüşün döviz kurundan enflasyona geçiş etkisini kısmen telafi ettiği, son dönemde dış ve iç piyasalardaki oynaklığa bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bir miktar yükseliş gözlendiği ifade edildi.

“TCMB, Fed'i beklemenin bir maliyeti olmadığını düşünüyor”

Odeabank Başekonomisti İnanç Sözer, "TCMB ihtiyaç olursa likidite politikasını daha da sıkılaştırabileceğini vurgularken, mevcut durumda yüzde 9 seviyesindeki ortalama fonlama faizi yeterli görülüyor. FED faiz artırmadan TCMB adım atmayacaktır. FED'den de Aralık ayında artırım bekliyoruz ancak bu da ötelenebilir. TCMB faiz koridorunun daraltılması ile likidite sıkılaştırması arasında ciddi bir fark olmadığını, o nedenle de Fed'i beklemenin bir maliyeti olmadığını düşünüyor" dedi.

TCMB, döviz kurunun etkileri ve enflasyon beklentilerindeki artıştan kaynaklanan riskleri sınırlamak için likidite politikasındaki sıkı duruşunu korumakta olduğuna işaret etti. Sözer, "Enflasyon konusunda küresel yüksek belirsizlik ortamı ve gıda fiyatları görünümün kötüleşmesine yol açıyor. TCMB Eylül ayında hem gıda hem de kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun yükseleceğini söyledi. Bizim beklentimize göre de özellikle çekirdek enflasyon olmak üzere Eylül'de enflasyon gelişmeleri negatif bir tabloya işaret ediyor" dedi.

TCMB bir önceki PPK açıklamasında "daha sıkı bir likidite politikası" ifadesini kullanmış, bu değişiklik analistler tarafından TCMB'nin daha fazla sıkılaştırma ihtiyacı olmadığını düşündüğü şeklinde yorumlanmıştı.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, TCMB'nin dün PPK'da soylediklerini tekrar ettiğini belirterek, "TCMB para politikası cephesinde sıkı duruşun devam edeceği ve faiz koridorunun sürdürüleceği söylemi yinelendi. İlk faiz artışı için Fed beklenecek. Yani sadeleştirme çercevesinde politika faizinde artış FED'den önce olmayacak. Fed'in ilk faiz artışı için Aralık'ı bekleme ihtimali arttığından bizde de yılın son ayı öne çıkıyor" dedi.