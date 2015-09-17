Fed faiz artırmadı

Piyasalar için kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sona erdi. Toplantıdan ardından yayınlanan bildiride Fed'in faizlerde değişikliğe gitmediği belirtildi. Uzmanlar, uzun zamandır Fed'in Eylül ayında faiz artırmasını bekliyordu.

Fed üyelerinden faiz kararının değiştirilmemesi konusunda 9 üyenin evet, bir üyenin hayır olduğu verildiği görüldü. Karar sonrasında gün içinde 3 lirayı yeniden aşan dolar/TL, 3 liranın altına indi. Dolar, 21.45'te itibariyle 2,9782 seviyesine geriledi. Karar sonrası konuşan Yellen, ilk faiz artışı için gerekli şartları ve zamanlamayı anlattı.

Hürriyet'te yer alan haber göre, Fed yetkilileri, ABD'de enflasyonun hâlâ istenen seviyeye çıkmadığının altını çizdi.

Fed, faiz artırımı için enflasyonun yüzde 2 seviyesine çıkmasını hedefliyor.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin yalnızca yedi tanesi Fed'in bugün faiz artırmasını bekliyordu.

Doların tepkisi

Reuters'a bilgi veren bir bankanın döviz masası müdürü, "Bugün Fed öncesi ve kurun gerilediği seviyeler itibariyle kurumsal döviz talebi gördük. Öğleden sonra bu talebin yatışması ve yurtdışı piyasalardaki toparlanmayla kur tekrar gevşedi. Piyasalar şu an itibariyle Fed'e odaklanmış durumda, sonrasında ise Fitch'in gözden geçirme sonucunu izleriz. Fed'in faiz artırması halinde dolarda global bazda değerlenme görürüz ancak alınan aksiyondan çok nasıl iletişim kuracağı önemli. Faiz artırımı yapılması halinde yumuşak mesajlar verilebilir" demişti.

Yelen konuştu: Faiz ne zaman artacak?

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, karar sonrasında canlı yayında konuştu.

Yellen ilk faiz artırmının zamanlamasına yönelik, "İlk faiz artışı, istihdam piyasasında daha fazla iyileşme, enflasyonda geri dönüş görülmeye başlandığında uygun olacak" dedi:

Yellen, Fed komitesinin faiz artırımı kararı için ABD istihdam piyasasının istenen seviyeye gelmediği kararı verdiğini söyledi.

Yellen küresel ekonomik gelişmelerden bahsetmek istediğini söyleyerek, "Komite ABD büyümesi konusundaki tahminleri sabit tutuyor. Net ithalatta yumuşak bir iniş olsa da bizim hedeflerimize uzun vadede ulaşılacak. Ağustos'ta ABD işsizlik azaldı ve iş gücüne katılım oranı aynı şekilde artış gösterdi. Ancak tam zamanlı iş arayanlar da devam ediyor. İşsizlik oranı uzun vadede tahmin edilen seviyede ama işsizlik oranı hala hedeflerin üzerinde. Enflasyon bizim yüzde 2'lik hedefimizin altında. Petrolfiyatlarındaki düşüş ve doların değer kazanma enflasyon konusundaki hedefleri ertelemektedir" dedi.

'Çin ve gelişen ülkeler endişeleri artırdı'



Yellen, gelişen ülkelerle ilgili endişelerin küresel ekonomideki belirsizliği artırdığını söyledi.

Fed Başkanı, ekonomik verilere ilişkin görünümün ilk faiz artışında etkili olacağını belirtti.

Faiz artırımı her toplantıda olabilir



Yellen, faiz artırımının bu yıl her toplantıda gerçekleşebileceğini söyledi.