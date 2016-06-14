IMDb kullanıcılarına göre en özgün 7 film

IMDB kullanıcıları farklı anketlerde en iyi filmleri oylarıyla seçiyor. Bu kez 2000 yılı sonrası en iyi orijinal film için anket açıldı ve kullanıcılar açık ara farkla Christopher Nolan'ın yönettiği Başlangıç filmini, en iyi orijinal film seçti.

İşte 2000 yılı sonrası en iyi 7 özgün film:

1 - INCEPTION - BAŞLANGIÇ – 2010

Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Michael Caine, Cillian Murph, Ellen Page gibi isimleri bir araya getiren film, 4 dalda Oscar'a uzanarak başarısını tescilletmiş oldu. Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği film, son 25 yılın en iyi filmlerinden biri olarak gösterilmişti. Dom Cobb, zihnin derinliklerinden fikirleri çalması ile alanının en iyisi olarak bilinir. Yeni görevi ise bu kez fikir çalmak değil aksine o fikri bilinç altına yerleştirmektir.

2 - HARDCORE HENRY - 2015

2015 yılında ilk gösterimini Uluslararası Toronto Film Festivali'nde gerçekleştiren ve büyük ilgiyle karşılaşan film sanrının öne çıkan örneklerinden. FPS oyun tarzında bir deneyim sunacak olan filmin kadrosunda Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett, Andrey Dementyev, Dasha Charusha, Steva Ustinova ve Ilya Naishuller gibi isimler yer alıyor. Ilya Naishuller tarafından yazılıp yönetilen film, ölümden dönen Henry'nin cyborg'a dönüşerek intikam almasını konu alıyor. Filmin ülkemiz vizyon tarihi henüz kesinleşmedi.

3 - MEMENTO - AKIL DEFTERİ – 2000

Listede yer alan bir Christopher Nolan filmi daha... Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenen Nolan'ın gerilim-dram filmi Memento, tedavisi mümkün olmayan bir hafıza kaybı hastalığıyla baş eden Leonard'ın eşini öldüren katillerin peşine düşmesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ve Joe Pantoliano yer alıyor.

4 - BOYHOOD - ÇOCUKLUK – 2014

Gösterildiği film festivallerinde eleştirmenlerden tam not alan Boyhood, izleyiciye büyüme deneyimini belgeselvari bir tarzda anlatırken fiziksel - psikolojik değişim ve kayıp zamanların izini sürüyor. Richard Linklater'ın epik başyapıtında Lorelei Linktaker, Patricia Arquette, Ethan Hawke gibi isimler yer alıyor.

5 - BIRDMAN – 2014

Alejandro G. Iñárritu yönetmenliğinde çekilen film En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Sinematografi olmak üzere dört dalda Oscar kazandı. Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone gibi isimlerin yer aldığı film, başarısızlığın olağanüstü öyküsünü anlatıyor.

6 - MAD MAX: FURY ROAD – 2015

Efsane yönetmen George Miller'ın kamera arkasına geçtiği Mad Max: Fury Road, 88. Akademi Ödülleri'nde 6 dalda ödül kazandı. Charlize Theron, Tom Hardy, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Adelaide Clemens, Riley Keough, Hugh Keays-Byrne ve Abbey Lee Kershaw gibi isimlerin yer aldığı epik kıyamet sonrası öyküsünü anlatıyor.

7 - THE GRAND BUDAPEST HOTEL - BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ – 2014

Stefan Zweig'in notlarından ilham alınarak beyaz perdeye adapte edilen filmin yönetmen koltuğunda Wes Anderson oturuyor. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Edward Norton, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Williem Dafoe gibi isimleri bir araya getiren yapım, iki savaş arasındaki dönemde ünlü bir Avrupa otelinde kapı görevlisi ile lobi görevlisinin arkadaşlık hikayesine odaklanıyor.