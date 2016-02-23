İmbat Madencilik'in işten çıkardığı 2 madenci yüksek gerilim hattına tırmandı

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik Şirketi'nin işten çıkardığı madencilerden ikisi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak işe geri alınmayı talep ettiler. Direkteki 5. saatlerini geçiren işçileri ikna çabaları sürüyor. Şirket yetkilisinin, madencileri işe almaya yanaşmadığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Serkan Özdemir'in haberine göre; Manisa'nın Soma ilçesindeki, özel bir maden şirketinde bir süre önce işten çıkartılan madencilerden 2'si tesisteki yüksek gerilim hattınnın direğine çıkarak eylem yaptı. Bu sırada direğe çıkan arkadaşlarına pankart açarak destek veren 2 işçi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Tekrar işe alınana kadar direkten inmeyeceklerini belirten 2 işçiyi jandarmanın ikna çabaları sürüyor.

İşten çıkarılan 14 madenci eylem yaptı

Soma'da 301 işçinin öldüğü madene komşu İmbat maden ocaklarında çalışan isçilerden 38'i geçen 17 Aralık'ta işten çıkartıldı. Ertesi gün vardiya girişi ve çıkışlarında kartlarının çalışmadığını gören işçilerden 14'ü tesislerin önünde eyleme başladı. İşçilerin eylemi bugün 65'inci güne girerken ilginç bir gelişme oldu.

2 kişi yüksek gerilim hattına tırmandı

İşten çıkartılan işçilerden Ö.Ç.ve S.A. bugün saat 17.00 sıralarında maden sahası içinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkarak, eylem yaptı. Bu arada yine işten çıkartılanlar arasındaki işçilerden V.A. ile G.A. da 'İşimizi geri istiyoruz. Direnen İmbat işçileri' yazılı bir pankart açarak, yüksek gerilim hattıtna çıkan işçilere destek verdi.