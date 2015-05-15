Soma'da İmbat madeni çevresinde yangın!

Soma'da Eynez madeninde 301 işçinin hayatına mal olan facianın yıl dönümü üzerinden sadece 2 gün geçti. Bugün ise Eynez madenine yakın olan İmbat Madencilik'e ait ocağın dışında büyük bir yangın çıktı. Yangının madenin atölye ve lambahanede çıktığı belirtiliyor. Olay bir anda büyük paniğe yol açarken, gelen ilk bilgilere göre yangında can kaybı veya yaralanma yok.

Soma İtfaiyesi'nden alınan bilgilere göre bütün itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildiği de bildiriliyor. Yangının çıktığı İmbat madeninde üç gün önce bir işçi yaralanmıştı.

'Yaralı ve can kaybı yok'

Banu Şen'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Koğuş ve lambahanelerin olduğu bir bölümde yer üstünde yangın olduğunu öğrendik. Şirket sahibiyle görüştüm. Herkes Yangını söndürmeye Çalışıyor şu anda. Yaralı ve can kaybı yok. Buna şükrediyoruz. Bununla geçmiş olsun diyoruz" dedi.