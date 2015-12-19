Soma’da İmbat Madencilik'te işten çıkarmalar başladı

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'da bulunan İmbat Madencilik A.Ş. "küçülme" gerekçesiyle işten çıkarmalar başladı. Dün ve bugün 50 kadar madencinin işine son verilirken, yaptıkları eylem nedeniyle gözaltına alınan 12 işçi serbest bırakıldı.

Sendika.org'un haberine göre, İmbat Madencilik'te çalışan madenciler madenciler, işten çıkarılmaları sebebiyle maden önünde eylem başlattı. Dün gece 00:30 sularında maden ocağının önüne gelen jandarma ekipleri eylemlerini sonlandırmalarını istedi. İşçiler, haklarını alana kadar maden önünden ayrılmayacaklarını dile getirince jandarma müdahale etti. 12 işçi gözaltına alınırken, bir işçi kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Av. Sercan Aran, “Gözaltına alınan işçiler Cenkyeri Karakolu’na getirildi. Buradan muayeneye götürülecekler. Gözaltı gerçekleşeli bir saatten fazla oldu ancak işçilere hangi gerekçe ile saldırıldığını, gözaltı işleminin neye dayanarak yapıldığını halen öğrenemedik” dedi.

Gözaltına alınan maden işçileri sabaha karşı (19 Aralık) serbest bırakıldı.

Hürriyet'in yaptığı habere göre Manisa’nın Soma İlçesi’nde, İmbat Madencilik’te yaşanan işten çıkarmalara, Soma davasının görüldüğü Akhisar’dan da tepki geldi. Duruşma arasında açıklama yapan madenci ailelerinin Avukatı Denizer Şanlı şunları söyledi:

"Ellerinde bin 500 kişilik yeni aday işten atılma listesinin olduğu söyleniyor. 50 civarında atılan işçi arkadaşımız bu işten atılmalara karşı haklarını savunmak için ayaktalar. Biz şunu söylemek istiyoruz, bugün davasını güttüğümüz 301 işçinin katledilmesiyle ilgili davanın konusuyla İmbat Madencilik’in aç gözlü pervasız sınırsız bir biçimde ucuz iş gücünün yoğun bir biçimde sömürülmesine dayalı politikaları, iş gücü güvencesi olmaksızın çalıştırılması nedeniyle işçilerin atılması yine aynı politikanın ürünüdür. Bu nedenle Soma ailelerinin avukatları ve Soma aileleri olarak bu sınır tanımaz, her yeri etkileyen, iktidarını her yere yaygınlaştırılan şirketin bunu destekçisi devletin politikalarını şiddetle protesto ediyoruz."