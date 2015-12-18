301 kişinin hayatını kaybettiği Soma için beşinci duruşma

13 Mayıs 2014'te, Soma Holding'in işlettiği Eynez maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybettiği davanın beşinci duruşmasının dördüncü celsesi başladı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, facia sırasında madenden çıkarılan işçiler ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerde bulunanlar şahit olarak dinlenecek.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre duruşma başlamadan önce İzmir'deki Aliağa Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan sekiz sanık, jandarma ve polis eşliğinde getirildi. Sanıklar, duruşma salonuna geniş güvenlik önlemleri altında alındı. Duruşmanın dördüncü gününde de madenci aileleri, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Ailelerin ilgisinin her geçen gün azaldığı davaya Soma, Kırkağaç, Bergama, Kınık ve Savaştepe'den gelenlere, salonun ilerisinde hazırlanan polis noktasında üst araması yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'teki kazada 301 madenci şehit oldu. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ve İşletme Müdürü Akın Çelik'in de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala, 2 Mart 2015 tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sekiz sanık için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20-25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 sanık içinse "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan 2-15 yıl hapis talep edildi. Bu sanıklardan 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında arttırılması da istendi.

"Sahibiyim ama sorumlu değilim"

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın sorumlularının yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla, hakkında yeniden inceleme başlatılan şirketin patronu Alp Gürkan'ın ifadesinde, “Sahibiyim ama sorumlu değilim” dediği ortaya çıkmıştı.

Davanın tutukları sanıkları

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık ve Ertan Ersoy ile emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.

Tutuksuz sanıklar

Maden mühendisleri Yalçın Erdoğan, Harun Güneş ve Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici ve Necati Karadeniz ile Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.