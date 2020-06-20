İmamoğlu yazar Hasan İzzettin Dinamo'nun anma törenine katıldı

20 Haziran 1989'da hayatını kaybeden yazar, şair Hasan İzzettin Dinamo, ölümünün 31. yıldönümünde Florya’daki mezarı başında anıldı. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Dinamo’yu 90’lı yılların sonunda tanıdığını belirterek, “İlk kitaplarını sahaflarda bulmuştum. Kitaplarını okuduğumda üzüldüm açıkçası. Çünkü, çok daha fazla bilinmeliydi ve hissedilmeliydi. Bunu bir eksiklik olarak, hep ilk günden beri söylerim ve dillendiririm.” dedi.

Dinamo’nun ailesi, Türkiye Yazarlar Sendikası ve yazarın eserlerini yayınlayan yayınevinin düzenlediği anma etkinliği, kısa bir süre önce İBB tarafından yeniden yaptırılan Dinamo’nun mezarı başında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Dinamo’nun sevenleri, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve İBB bürokratları da hazır bulundu.

İmamoğlu: Toplumumuzun Dinamo'yu tanıması için etkin bir birey olacağım

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çok daha fazla bilinmeliydi ve hissedilmeliydi. Bunu bir eksiklik olarak, hep ilk günden beri söylerim ve dillendiririm. Son yüz yılın en önemli yazarlarından biri olan Yaşar Kemal’in kendisinden neredeyse, 'Üstadım' diyecek şekilde söz etmesi ve onun dilini edebiyat adına çok kıymetli sözlerle tanımlaması çok önemli ve değerli. Kendisiyle aynı ilçede doğmuş olmakla da aramızda kıymetli bir bağ var. Okuyucusu olduğum kadar, bundan sonra toplumumuzun kendisini tanıması ve hissetmesine dönük de etkin bir birey olacağımı, şimdiden söylemek isterim. Kendisinin bana eserlerinde sağladığı en önemli duygu, savaşın aslında ne kadar acı olduğunu, barışın ne kadar kıymetli olduğunu ve barışa dair çok büyük mücadeleleri vermek zorunda olduğumuzu hissettirmesiydi. Bu yönüyle de hep hafızamda kalacak. Kendilerinin mezarının burada olduğunu arkadaşlarım bana haber verince, hemen gerekeni, yakışanı, İstanbul halkı adına yaparak, sorumluluğumuzu yerine getirdik.”

Dinamo’nun eserlerini yayımlayan yayınevinin yöneticisi Elif Akkaya da Başkan İmamoğlu’na, mezarın yeniden yapılması konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkanım, Türk edebiyatının hem geçmişini hem geleceğini sahiplenip bu konuda duyarlılık göstermesi bizim için çok değerli. Bu mezar 31 yıl sonra yeninden yapıldı.” dedi.

Anma programının ardından yayınevi yöneticisi Elif Akkaya, Başkan İmamoğlu’na Dinamo’nun şiir kitabını hediye etti.