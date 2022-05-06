İmamoğlu sosyal medyada takipçi kaybediyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezisi boyunca yanında yer alan gazetecilerden dolayı sosyal medyadan tepki toplamıştı. İmamoğlu, kişisel hesabında bir günde binlerce takipçi kaybetti.

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi esnasında otobüste paylaştığı fotoğrafta, gazeteciler arasında yer alan Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı tartışma konusu olmuştu. İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen ancak paylaşılan fotoğrafta yer alan gazetecilerin orada olmasını yanlış bulan kişilerin sayısı giderek arttı.

Atilla Taş, Fazıl Say ve Gökhan Özoğuz'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de gezide İmamoğlu'na eşlik eden Nagehan Alçı'ya ve İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yaşanan tepkilerin ardından İBB Sözcüsü, tepkilerin 200-300 kişi arasında gerçekleştiğini söyleyerek daha büyük bir tepki toplanmasına yol açtı. Karadeniz turunu tamamlayarak İstanbul'a dönen İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaşadığı takipçi kaybı ile gösterilen tepkilerin somut karşılığını aldı.

Raporlar adlı Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 7 milyonun üzerinde olan Ekrem İmamoğlu'nun takipçi sayısı il kez azalmaya başladı.

TIKLAYIN | Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na "gazeteci" tepkisi

TIKLAYIN | İBB'den otobüs fotoğrafı açıklaması: Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz, Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor, fotoğrafın bütününe bakıyoruz