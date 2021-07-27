İmamoğlu, Şile'de cankurtaranlara yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı: Takip edeceğiz, hukuken haklarını arayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili gündeme gelen cankurtaran personeliyle Arnavutköy Karaburun Plajı’nda bir araya geldi. İBB personeli cankurtaranlara yönelik saldırıyı kınadığını belirten İmamoğlu, “Hukuki olarak haklarını arayacağız” dedi. 23 Temmuz’da Şile’de yaşanan olayda, kaymakamlık tarafından alınan yasak kararına rağmen denize girmek isteyen kişiler, iki İBB cankurtaranını bıçakla yaralamıştı.

Karadeniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen düşük katılımlı etkinlikte İmamoğlu’na Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız eşlik etti.

"Mümkün olduğu kadar bireysel çatışmadan uzak duracaksınız"

Cankurtaranların yaptıkları görevin niteliği gereği kamu görevlisi olduklarını kaydeden İmamoğlu, kahvaltı sonrasında yaptığı konuşmada, “Kamuya hizmet eden her kişinin hem hukuksal hakları var hem de sorumlulukları var. Mümkün olduğu kadar bireysel çatışmadan uzak duracaksınız. Mümkün olduğu kadar üstleriniz vasıtasıyla, eğer bir usulsüzlük, bir haksızlık orada yapılıyorsa, takibini talep edeceksiniz. Bizim de arkadaşlarımız elbette onu takip etmekle sorumlular” ifadelerini kullandı.

"Biz onlara cevap vermeye kalksak, işimizi yapamayız; cevap vermeyin"

Kamu görevlilerine hakaret etmeyi kendine marifet bilen insanlar olabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “Biz onlara cevap vermeye kalksak, işimizi yapamayız. Ama hukuksal hakkımızı arıyoruz, onları muhatap almıyoruz. Bunların bir kısmı kötü niyetli olabilir, bir kısmı cahillikle yapabilir. Bu bağlamda hepinizin, bütün arkadaşlarınıza bunu anlatarak, dikkatli olmalarını ve cevap vermemelerini istiyorum” uyarılarında bulundu.

“İstanbul’da ciddi bir cankurtaran hizmeti var”

Şile'de yaşanan talihsiz olayla ilgili hukuki süreçlerin devam ettiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii ki arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Takip edeceğiz. Hukuki olarak haklarını arayacağız. Gönül, böyle bir şey olmasını istemezdi. İstanbul'da, çok ciddiye alınan ve çok ciddi biçimde yapılan bir cankurtaran hizmeti var. Ve bu, bizim dönemimizde bu biçimine kavuştu. Daha önce de vardı. İyi olan yerler vardı. Ama çok kötü, sorumsuzca davranılan, hatta hiç olunmayan yerler de vardı. Karaburun'da aslında bunlardan birisi diyebiliriz. Ama şimdi görüyoruz ki; biraz ilgi, alaka ile İstanbul'un en güzel plajlarından birisine, denetimli ve aynı zamanda cankurtaran hizmetinin olduğu keyifli bir alana dönüştü.”