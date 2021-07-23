Şile'de denize girme yasağı uzatıldı; 2 cankurtaran, bıçaklı saldırıya uğradı

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için bugün de gün boyu denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize girmek isteyen grubun saldırısına uğrayan 2 cankurtaran bıçakla hafif yaralandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan sahillerde görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı ileterek suya girmemelerini istedi.

Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup ise cankurtaranlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Ne olmuştu?

Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.