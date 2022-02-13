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İmamoğlu: Partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam

"Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum"

13 Şubat 2022 12:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 muhalefet liderinin dünkü buluşmasına ilişkin olarak, "Partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam" düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarımızla kazanacağız’ diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam. Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum." ifadesini kullandı. 

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