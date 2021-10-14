İmamoğlu'nun veto ettiği Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek olan Beykoz Çayırı'yla ilgili CHP'li Subaşı'ndan açıklama: Şimdi asıl söz Beykoz halkınındır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Çayırı'nı otoparklı ve yapılaşmaya açılmasına izin verilen millet bahçesine çevirecek kararı veto etmişti. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AKP'li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın planla ilgili çelişkili ifadeleri olduğunu ve AKP'lilerin kararda virgülün bile değiştirilmemesi gerektiği halde değişikliğe gittiğini ifade etti.

Subaşı Twitter'dan kararla ilgili süreci anlatarak, "Biz bu konudaki mücadelemizin sonraki aşamalarını elbette değerlendireceğiz. Ancak nasıl Beykoz Çayırı halkınsa, onu korumak ve geliştirmek sorumluluğu da halkındır." dedi.

Subaşı'nın açıklamaları şöyle:

"1) Geçen ay tartışılan ve AKP’nin çoğunluk oyları ile kabul edilen Beykoz Çayırı’na ilişkin İbb Meclis kararı, İbb Başkanı Sn Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Bizim bu konudaki itirazımız, bu plan değişikliği ile, özellikle inşaat artışı ve emsal artışı getirildiği noktalarında toplanıyordu. Bu aynı zamanda, Beykoz çayırının tarihi kimliğine dokunmak anlamına da geliyordu. Aşağıdaki tweet, buna ilişkin detay veriyor. Sn İbb Başkanı’nın vetosundan sonra, konu bu ay yeniden İbb Meclisi’ne geldi. Sn Beykoz Belediye Başkanı, planla çelişen beyanlarla, planı savundu.

Örn. a) Planda “zemin altı otopark” yazılı olduğu halde, “böyle bir şey yapmayacağını” söyledi. Planda inşaat alanı artışı öngörüldüğü halde, Sn Beykoz Belediye Başkanı, inşaat alanı artışı olmayacağını söyledi. “Plan” hukuki bir metindir. “Sözler” ise, doğru söylendiğini kabul ederek, niyetleri gösterir. Biz niyeti değil, elimizdeki hukuki metni, yani planı tartışıyoruz. Sn Beykoz Belediye Başkanı’nın planla çelişen sözlerle planı savunması, doğrusu, “planı yeterince bilmiyor mu” kuşkusu doğurdu. Oysa plan teklifi, Beykoz Belediyesi’nden gelmişti.

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"AKP'li komisyon üyeleri kararda değişiklik yaptılar"

Dolayısıyla, Sn Beykoz Bld Başkanı plan teklifinin detaylarını bilmiyor olamaz. Öte yandan, Beykoz Çayırı’na ilişkin Sn Beykoz Bld Başkanı’nın yapacağını söylediği değişiklikler için, plan değişikliğine de gerek yoktur. Öte yandan veto edilen kararın mecliste yeniden “ısrar kararı” olarak oylanması için, bir virgülün bile değişmemesi gerekir. Oysa Akpli Komisyon üyeleri, kararda değişiklik yapmışlardı. İbb Başkanının bir veto gerekçesini kabul ederek, karara yazmışlardı. Sonuçta artık “yeni bir teklif” vardı. AKP’li üyeler “aykırı teklif” vererek, Komisyonda kendi yazdıkları karar taslağını değiştirerek, veto edilen kararı “aynen” oya sunmak istediler.

Biz, Sn Beykoz Bld Bşknın planla çelişen ifadeleri, Komisyonun teklifinde yer alan “yeni” hususlar ve çelişkiler, AKP grubunun Beykoz Çayırı’nda ne yapılacağı konusunda, kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Aslına bakılırsa, AKP’nin bu çelişkili ve dağınık tutumu, Sn Genel Başkanımızın “Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” tespitinin, Beykoz yerelinde görülen bir örneğinden başka bir şey değil. Biz Akp’nin bu kafa karışıklığının ve dağınıklığının Beykoza zarar vermesini istemeyiz. Bu nedenle, teklifin Komisyona geri çekilerek, mevcut eleştiriler, Beykoz Bld Bşk beyanları ve Komisyonun raporda yazdığı hususlar da dikkate alınarak, yeniden ele alınmasını önerdik .

Teklif eğer Komisyona geri çekilse idi, bu kötü hali değiştirilebilir ve Beykoz halkı için gerçekten -hatta adını da Millet Bahçesi koyarak!- iyi ve güzel bir teklife dönebilirdi. Elbette ki AKP oyları ile komisyona geri çekme teklifimiz red edildi. Sonuç olarak Beykoz Çayırı kararı AKP oyları ile ve bütün eleştirilecek hususları içerecek şekilde geçmiştir. Yani biz, Beykoz Çayırı’na dokunmayın demiştik; Beykoz Çayırı’na dokunulmuştur. Biz bu konudaki mücadelemizin sonraki aşamalarını elbette değerlendireceğiz. Ancak nasıl Beykoz Çayırı halkınsa, onu korumak ve geliştirmek sorumluluğu da halkındır.

Vekillerin sözü bu kadar; şimdi asıl söz Beykoz halkınındır ."