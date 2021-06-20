İmamoğlu'nun haciz gönderdiği Akit'ten "Ümmetin sesini susturamazsınız” manşeti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açtığı 'hakaret' davasında kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV'ye haciz göndermesi üzerine Yeni Akit gazetesine “Ümmetin sesi Akit’i susturamazsınız” manşeti atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen AkitTV’ye haciz göndermişti. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte Akit TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haczetti.

İmamoğlu’nun, haciz göndermesi üzerine “Ümmetin sesi Akit’i susturamazsınız” manşeti atıldı. Akit’in manşetinde “Araştırmacı gazeteciliği susturamayacaklar” ifadeleri yer aldı.