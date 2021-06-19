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İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi

19 Haziran 2021 09:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açtığı 'hakaret' davasında kazandığı tazminatı ödemeyen AKİT TV'ye haciz gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen AkitTV’ye haciz gönderdi. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte Akit TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haczetti.

İcra işlemini "Ekrem İmamoğlu'ndan basına darbe! Bizi asla susturamayacaksınız!" başlığıyla haberleştiren Akit TV “Sözde özgürlükleri savunan CHP yine şaşırtmadı. Özgürlük kelimesi CHP için kendi çıkarlarına hizmet edenler için geçerli. Bugün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akit Medya'yı susturmak için harekete geçti” dedi.

 

AKİT TVİBB Başkanı Ekrem İmamoğluhaciz gönderdi

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