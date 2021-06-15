İmamoğlu’nun Erdoğan’a yönelik ifadesi İBB Meclisi’nde gerginlik yarattı; “Erdoğan’ın kesip attığı tırnak dahi şu anki yönetimden 10 kat daha iyidir”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Vardır ya çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara’dan” sözleri İBB Meclisi’nde gündeme geldi. AKP’li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer’in “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kesip attığı tırnak dahi şu anki İBB yönetiminden 10 kat daha iyidir” sözleri gerilime neden oldu.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumları Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. Meclisin ilk oturumunda önergelerin sunulduğu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili yaptığı eleştirilere verdiği “Bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor biraz da sanki imreniyor gibi. Vardır ya çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara'dan” yanıtı tartışma yarattı.

“Erdoğan'ın kesip attığı tırnak dahi şu anki İBB yönetiminden 10 kat daha iyidir”

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İmamoğlu'nun konuşmasının nezaketsiz olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ne şekilde takip ettiğini bilemem ama cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesip attığı tırnak dahi şu anki İBB yönetiminden 10 kat daha iyidir” dedi.

Tuncer'in sözlerine CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

“Aynen iade ediyorum, çok ayıp bir söz”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Aynen iade ediyorum. Çok ayıp bir söz. İstanbul halkının oyları ile seçilen bir belediye başkanına söylenmesi mümkün değil” dedi.

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan “Yavuz Selim Bey 2.5 yıldır anlayamadı İmamoğlu'nun İstanbul'a neler kazandırdığını ve nasıl bir fayda sağladığını. Belediye başkanımız kötü bir şey söylemiyor ki; ‘bizi izliyor, taklit ediyor ya da örnek alıyorsunuz' diyor. Bu ne kadar güzel bir şey” dedi.

Aslan iki örnek vererek Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın kullandığı “Bugüne nefes yarına umut” sloganının Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını hatırlatarak “Gurur duyduk” dedi.

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İBB'nin İstanbul'un çeperlerinde başlattığı tarıma destek projesinin ardından merkezi hükümetin tarım politikaları ile ilgili yeni kararlar aldığını aktardı.

"Bir belediye başkanı polemiklerle değil icraatları ile gündeme gelmeli”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Sayın belediye başkanı devletin cumhurbaşkanına ‘beni imrenerek izliyor, tırnaklarını yiyerek beni takip ediyor' diyor. Sayın belediye başkanı ‘beni yapraklar da alkışlıyor' diyor. Konu siyasetin ya da buranın değil tıbbın konusu. Bunun üzerinden prim yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir belediye başkanı polemiklerle değil icraatları ile gündeme gelmeli” dedi.